- 16:06 Пушилин "отжал" у ближайшего соратника Захарченко дорогой Mercedes
- 16:03 В Стамбуле рухнул шестиэтажный дом. Первые фото с места трагедии
- 16:03 Спасатели предупредили о возможном схождениии лавин в Карпатах
- 15:55 В Хмельницкой области в кустах нашли мешки с "советскими" гранатами: подробности и фото
- 15:51 В России иностранца отправят в тюрьму на 6 лет из-за того, что он был Свидетелем Иеговы
- 15:38 «Динамо» – «Нью-Ингленд Революшн» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
- 15:34 Мясо с пола: в сети показали шокирующие условия приготовления шаурмы в Днепре
- 15:30 Ворвался в школу средь бела дня: в Хмельницком учитель защитил детей от вооруженного грабителя
- 15:27 В России неадекватная учительница угрожала "пустить школьников на колбасу"
- 15:17 Жители сел под Киевом устроили "матерную войну"
Сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса
Состоялась жеребьевка матчей первой группы Евро-Африканской зоны, которые определят участников квалификации финала Кубка Дэвиса-2020. По ее итогам сборная Украины сыграет на выезде с венгерскими теннисистами. Матчи в различных зонах пройдут с 13 по 15 сентября 2019 года.
12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса, который пройдет в феврале следующего года. Проигравшие сборные в первой группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.
Остальные пары первой группы зоны Европа/Африка
Чехия — Босния и Герцеговина
Швеция — Израиль
Австрия — Финляндия
Швейцария — Словакия
Португалия — Беларусь
Добавлю, что ранее украинцы дважды встречались с Венгрией в рамках Кубка Дэвиса, и в обоих случаях — в 1997-м в первой и в 2005-м во второй группе Евро-Африканской зоны — одержали победу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины стартовала на Кубке Федерации.
Фото btu.org.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 2 м/с С
Давление: 752 мм