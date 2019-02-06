Сборная Украины узнала соперника в Кубке Дэвиса

Спорт

Состоялась жеребьевка матчей первой группы Евро-Африканской зоны, которые определят участников квалификации финала Кубка Дэвиса-2020. По ее итогам сборная Украины сыграет на выезде с венгерскими теннисистами. Матчи в различных зонах пройдут с 13 по 15 сентября 2019 года.

12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса, который пройдет в феврале следующего года. Проигравшие сборные в первой группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

Остальные пары первой группы зоны Европа/Африка

Чехия — Босния и Герцеговина

Швеция — Израиль

Австрия — Финляндия

Швейцария — Словакия

Португалия — Беларусь

Добавлю, что ранее украинцы дважды встречались с Венгрией в рамках Кубка Дэвиса, и в обоих случаях — в 1997-м в первой и в 2005-м во второй группе Евро-Африканской зоны — одержали победу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины стартовала на Кубке Федерации.

Фото btu.org.ua

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