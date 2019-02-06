Ворвался в школу средь бела дня: в Хмельницком учитель защитил детей от вооруженного грабителя

Происшествия

В Хмельницком в школе № 28 произошло ЧП: средь бела дня туда ворвался вооруженный грабитель. Угрожая ножом, он отобрал у двух мальчиков 11 и 12 лет мобильные телефоны и бросился наутек. Ошарашенные дети даже не успели позвать взрослых, когда им на помощь пришел учитель физкультуры.

— Он проходил мимо, увидел, что происходит, и кинулся за грабителем, — рассказывает «ФАКТАМ» начальник сектора коммуникации Национальной полиции Украины в Хмельницкой области Инна Глега. — Он довольно быстро догнал злоумышленника, повалил на землю и, вызвав полицию, держал его до приезда опергруппы. Наши сотрудники прибыли на место сразу — они как раз находились неподалеку — и задержали грабителя. У него изъяли нож и два телефона Lenovo. Грабителем оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за незаконное завладение транспортным средством.

35-летний учитель физкультуры не дает комментариев журналистам и неохотно говорит о своем героическом поступке даже с коллегами. Потому что не видит в нем ничего героического.

— Есть воины, которые защищают нас на фронте, а есть просто настоящие мужчины, которые защищают нас здесь, на мирной территории, — прочувствованно сказала завуч Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 28 Олеся Трохимчук. — Наш учитель физкультуры — как раз из таких. Я работаю с ним всего год и за это время успела узнать его только с лучшей стороны. Он действительно не считает, что совершил что-то выдающееся. Говорит, поступил так, как на его месте поступил бы каждый человек. Что касается детей, то они, конечно, находятся в шоковом состоянии. Мы стараемся дать им возможность прийти в себя, успокоиться и поскорее забыть о том, что с ними произошло. А нашему педагогу и мы, и дети, и их родители очень благодарны.

Национальная полиция в Хмельницкой области планирует наградить учителя физкультуры за мужественный поступок. Что касается задержанного им грабителя, то он находится под стражей. По факту разбойного нападения на малолетних детей открыто уголовное производство. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве на Отрадном во время разбойного нападения на 12-летнюю девочку задержали полицейского. Двое парней встретили в сквере школьницу и, повалив в снег, отобрали у нее мобильный телефон.

А в Херсонской области расследуют еще один случай насилия в школе. На этот раз обидчиком оказался отец одного из учеников, а жертвой — ученик шестого класса.

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