Политика

Президентские выборы: у Зеленского и Порошенко рейтинг растет, у Тимошенко падает

Центр социологических исследований имени Драгоманова представил результат социологического исследования на тему электоральных предпочтений граждан Украины накануне президентских выборов-2019.

Лидерами гонки социологами названы Владимир Зеленский (его готовы поддержать 18,2% опрошенных, заявивших о намерении прийти на выборы) и Петр Порошенко (17,2%). При этом авторы исследования констатировали важную тенденцию относительно роста популярности и Зеленского, и Порошенко, тогда как рейтинг Юлии Тимошенко, очевидно, достиг пика (в настоящее время она занимает третье место с результатом 14,5%).

Социологи также констатировали нестабильность электоральной базы Зеленского, объяснив это отсутствием у кандидата четкой программы действий.

Вместе с тем преимущественное большинство опрошенных респондентов независимо от собственных электоральных предпочтений назвали наиболее вероятными победителями выборов Петра Порошенко (21,5% опрошенных, определившихся с выбором) или Юлию Тимошенко (19,1%).

Электоральные предпочтения участников опроса

Репрезентативный опрос взрослого населения страны был проведен 25 января — 2 февраля 2019 года методом интервью 1800 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.). Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ОБСЕ вопреки реакции Украины решила направить на выборы президента Украины наблюдателей-россиян.

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