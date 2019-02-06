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Президентские выборы: у Зеленского и Порошенко рейтинг растет, у Тимошенко падает
Центр социологических исследований имени Драгоманова представил результат социологического исследования на тему электоральных предпочтений граждан Украины накануне президентских выборов-2019.
Лидерами гонки социологами названы Владимир Зеленский (его готовы поддержать 18,2% опрошенных, заявивших о намерении прийти на выборы) и Петр Порошенко (17,2%). При этом авторы исследования констатировали важную тенденцию относительно роста популярности и Зеленского, и Порошенко, тогда как рейтинг Юлии Тимошенко, очевидно, достиг пика (в настоящее время она занимает третье место с результатом 14,5%).
Социологи также констатировали нестабильность электоральной базы Зеленского, объяснив это отсутствием у кандидата четкой программы действий.
Вместе с тем преимущественное большинство опрошенных респондентов независимо от собственных электоральных предпочтений назвали наиболее вероятными победителями выборов Петра Порошенко (21,5% опрошенных, определившихся с выбором) или Юлию Тимошенко (19,1%).
Электоральные предпочтения участников опроса
Репрезентативный опрос взрослого населения страны был проведен 25 января — 2 февраля 2019 года методом интервью 1800 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.). Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, ОБСЕ вопреки реакции Украины решила направить на выборы президента Украины наблюдателей-россиян.
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