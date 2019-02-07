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Украинцам разрешили открывать счета за границей и покупать валюту в банкоматах: как это работает

С 7 февраля вступает в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ приводит отечественную финансовую систему в соответствие с европейскими стандартами, устраняет пережитки советской системы контроля над оборотом иностранной валюты и меняет правила проведения таких операций.

В частности, новое валютное законодательство дает возможность свободно открывать счета в зарубежных банках, переводить валютные средства и инвестировать в ценные бумаги других стран. Закон гарантирует недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции граждан.

Сколько денег можно переводить за рубеж или получать из-за границы

О некоторых основных нововведениях «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Для начала важно отметить, что, согласно статье 5 данного закона, единственным легальным платежным средством у нас в стране является украинская гривня. Эта статья очень важна, так как без обязательного ее выполнения невозможно соблюдение полноты государственного суверенитета в области финансовой, монетарной и кредитной политики.

Однако теперь разрешено рассчитываться или делать переводы в иностранной валюте в следующих случаях:

* при осуществлении зарубежных инвестиций и возврате зарубежному инвестору прибыли, дохода, дивидендов или других сумм согласно инвестиционной деятельности зарубежного инвестора;

* при покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем в такой операции является банк;

* рассчитываться со своих счетов, открытых в зарубежных банках.

Хочу подчеркнуть, что данный закон впервые разрешает украинцам свободно открывать счета в зарубежных банках. Также нормы нового закона практически снимают ограничения на осуществление валютных операций, в том числе и по суммам.

Ограничения касаются только обеспечения национальной безопасности, противодействия незаконной деятельности, отмывания средств, полученных незаконным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового поражения. В общем, всего, что нарушает внутреннее законодательство и международное право вне зависимости от того, валютная это операция или нет.

Теперь никакие дополнительные документы не нужны, если речь идет об операции частного лица по оплате любого товара на зарубежном сайте или покупке товара за рубежом со своей банковской карты либо со своего банковского счета. Так же как и при операциях по покупке внутри Украины государственных ценных бумаг, номинированных в валюте. Это абсолютно нормальное положение вещей, так как валютные ценности — это такая же собственность, как и любая другая легальная собственность, защита которой гарантируется Конституцией Украины. Поэтому требование каких либо дополнительных документов не имеет под собой никаких оснований.

При этом закон не предусматривает никаких ограничений на получение украинскими гражданами из-за рубежа любых сумм в валюте. Статья 4 закона гарантирует свободу совершения валютных операций. А именно, резиденты имеют право открывать счета в зарубежных банках, приобретать без ограничений валютные ценности и совершать их трансграничное перемещение.

Нерезиденты при этом имеют такие же права, как и резиденты. Это значит, что украинцы могут получать любые суммы в валюте на территории Украины как со своих счетов, так и со счетов нерезидентов.

Однако при обмене валюты важно учесть, что, если сумма равна или превышает 150 тысяч гривен, то такая операция попадает под обязательный финансовый мониторинг. Он проводится с целью соблюдения законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. То есть такая операция, а также происхождение денег, будут проверены.

Также украинцы свободно смогут инвестировать за рубеж, вкладывать деньги в иностранные банки и покупать иностранные ценные бумаги. Закон гарантирует недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции, и никаких лицензий больше не надо. Однако граждане должны сообщать о своих валютных операциях уполномоченным банкам, через которые эти операции осуществляются. В свою очередь, уполномоченные учреждения должны сообщать НБУ о валютных операциях субъектов, а также о своих валютных операциях, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Как провести онлайн-обмен валюты

Кстати, с 7 февраля 2019 года в Украине гражданам разрешена онлайн-покупка иностранной валюты — на сумму не более 150 тыс. грн. Таким образом, при нынешних курсах гражданин сможет приобрести либо продать около 5500 долларов или 4750 евро.

Онлайн-обмен валют можно будет осуществить, проводя расчеты со своей платежной карты через системы интернет-банкинга. В НБУ отметили, что в этом случае гражданам Украины не придется проходить повторную идентификацию, поскольку они ее прошли при открытии банковского счета и внесении на него средств. При обмене большей суммы эта транзакция может быть проверена.

Кроме того, теперь украинцы смогут купить валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы. Если при внесении наличной гривни в терминал человек сможет конвертировать ее на свою валютную карту, то при внесении наличных в специальный банкомат он получит взамен на руки выбранную валюту. При этом клиенту выдадут чек, в котором указаны сумма операции и курс конвертации. Если же обмен проводится на сумму более 150 тысяч гривен, то в чеке будут указаны и личные данные человека. В течение последующих 15 минут можно провести обратную операцию, если клиент решит, что его обслужили по невыгодному курсу, или же просто передумает.

Кроме того, операторы почтовой связи получат возможность не только осуществлять денежные переводы в гривне без открытия счета, но и проводить операции по обмену валют. Но для этого им нужно получить соответствующие лицензии.

Как теперь открыть счет в банке

Изменился и порядок открытия и закрытия банковских счетов. Теперь при открытии счета в новом банке физлицо-предприниматель не должен подавать карточки с образцами подписей. Достаточно заявления об открытии счета. Также при заключении договоров (банковского счета, вклада или счета условного хранения) в электронной форме клиент и уполномоченное лицо банка могут не добавлять свои электронные цифровые подписи. И самое главное: при открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие данных клиента в Едином реестре должников. И если информация о задолженности клиента внесена в Единый реестр должников, то банк обязан сообщить об открытии или закрытии им счета органу исполнительной власти или частному исполнителю.

А еще, согласно нормам закона, во втором квартале 2019 года НБУ планирует внедрить на украинском платежном рынке возможность осуществления QR-платежей. Причем пользоваться новым способом расчета смогут все участники платежного рынка Украины.

Стоит напомнить, что что вскоре банковские счета абсолютно всех украинцев будут изменены. Это необходимо для того, чтобы облегчить координацию отечественной финансовой системы с европейской. Однако, похоже, пока что не все украинские банки готовы к внедрению этих новшеств, и срок их введения может быть перенесен с 1 апреля на 1 июля 2019 года.

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