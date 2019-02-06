Спорт

ЧП над Ла-Маншем: «Нант» потребовал от «Кардиффа» заплатить за трансфер пропавшего Салы

Пока члены поисковой команды продолжают изучение обломков самолета, упавшего в море над Ла-Маншем 21 января, французский «Нант» потребовал у «Кардиффа» выплатить 15 миллионов фунтов стерлингов (более 19 млн долларов) за переход 28-летнего форварда Эмилиано Салы, сообщает BBC.

Если первый транш не будет произведен в ближайшие 10 дней, «Нант» намерен обратиться в суд.

В свою очередь, «Кардифф» не собирается платить за Салу, пока не найдется сам футболист или его тело.

Кроме того, клуб готовит судебный иск о халатности к агенту игрока. «Кардифф» возмущен тем, что Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, тогда как пилотом был человек, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров. Перелет был организован агентом Салы и посредником в сделке Марком Маккеем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преданная собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения футболиста домой.

Фото Twitter



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