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Задержания в Одесском СИЗО: врач попался на взятке, а инспектор — на наркотиках (фото)
В среду, 6 февраля, правоохранители задержали в Одессе во время получения взятки врача следственного изолятора № 21. «Установлено, что злоумышленник вымогал 500 долларов у осужденной за справку об имеющемся у нее заболевании, — сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины. — Данная болезнь может стать основанием для изменения условий содержания и места пребывания женщины».
Отмечается, что 6 февраля врач, находясь в собственном автомобиле, получил указанную взятку и был задержан сотрудниками СБУ совместно с коллегами из территориального управления Государственного бюро расследований и военной прокуратуры Одесского гарнизона в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Не исключено, что горе-медик вскорости может оказаться в родном СИЗО, но уже в новом качестве. Что ж, говорят, родные стены помогают.
Между тем, как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник в правоохранительных органах, в том же СИЗО задержали младшего инспектора, который направлялся в сторону штаба с сумками в руках. Во время личного досмотра в кроссовках сотрудника СИЗО нашли пять пакетов — два из фольги и три полиэтиленовых — с белым порошкообразным веществом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сотрудник таможенного поста в Одесской области брал по 300 долларов за растаможку одной «евробляхи». А украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что на украинско-словацкой границе словацкий таможенник требовал у него взятку за беспрепятственный проезд на автомобиле.
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