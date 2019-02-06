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Киевляне отомстили известному шоумену за неправильно припаркованное авто (фото)
Киевляне наказали шоумена Андрея Джеджулу, который припарковал свой BMW на остановке общественного транспорта. Фотосвидетельства инцидента появились на Facebook Киев Оперативный.
Как видно на снимках, на капот авто высыпали мусор («ФАКТЫ» уже не раз сообщали о подобных случаях).
Напомним, на днях «герой парковки» заблокировал выезд троллейбусов из депо.
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Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
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