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Спорт

Олимпийский чемпион принес Украине «серебро» чемпионата мира (фото, видео)

9:34 7 февраля 2019   132
Александр Абраненко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Украина завоевала еще одну медаль на продолжающемся в США чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Вслед за сенсационным успехом сноубордистки Аннамари Данчи из Ужгорода, принесшей нашей стране первую медаль мировых первенств в этом виде спорта, на пьедестал почета в Юте поднялся олимпийский чемпион Александр Абраменко.

30-летний спортсмен из Николаева, став вице-чемпионом мира, принес Украине первую мужскую награду мировых первенств во фристайле (на ЧМ-2011 Ольга Волкова добыла «бронзу»). С результатом 126,24 балла Александр уступил в финале только россиянину Максиму Бурову (130,09), опередив ставшего третьим швейцарца Ное Рота (125,22).

*Александр Абраменко (слева) на пьедестале почета

Напомню, что действующий олимпийский чемпион Александр Абраменко, женившийся в прошлом году на россиянке, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане принес Украине единственную медаль. Кроме него, на высшую ступень олимпийского пьедестала почета из наших ранее поднимались только фигуристка Оксана Баюл в 1994 году в Лиллехаммере, а также эстафетная четверка биатлонисток (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Вита и Валя Семеренко) в 2014-м в Сочи.

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Кстати, американский журнал Time включил момент победного прыжка Абраменко в Пхенчхане в топ-100 лучших фото 2018 года (автор фотографии — журналист The New York Times Дуг Милс).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

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