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Доигрался: в Киеве водитель напал на парня из-за снежка (видео)
В Киеве водитель жестоко избил школьника из-за брошенного снежка. Подросток хотел пошутить и бросил снег в лобовое стекло, но водителю такой юмор не понравился. Мужчина несколько раз ударил школьника с ноги, тот сильно ударился спиной о землю.
Видео инцидента было записано приятелями подростка. На записи видно, что реакция мужчины было явно не адекватна ситуации.
В соцсетях, где и было опубликовано видео, мнения разошлись. Автомобилисты логично приняли сторону водителя. «Любой, кто ездит за рулем, знает, чем грозит прилетающий в стекло предмет. Даже если машина в пробке, водитель может от неожиданности совершить резкий маневр, и тогда могут реально пострадать люди», — напоминают они.
В то же время есть и те, кто указывают на явное несоответствие проступка и наказания:
«Малой случайно снежком попал, ущерба не нанес. За что бить?»
«Такое падение, легко повредить позвоночник, за такое уже реальная статья»
«От такой подсечки человек может впечататься в асфальт затылком или шеей. Последствия представляете? Инвалидность или смерть. За снежок?»
Ранее «ФАКТЫ» уже сообщали о случае, когда в Каменском водитель жестоко избил пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. А в Киеве по непонятным причинам водитель избил фотографа, заметив камеру на плече.
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