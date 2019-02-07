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- 12:18 Кубок Федерации. Украина – Болгария — 1:0: онлайн-видеотрансляция матчей
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Кубок Федерации. Украина – Болгария — 1:0: онлайн-видеотрансляция матчей
В четверг, 7 февраля, сборная Украины проводит второй матч в рамках теннисного Кубка Федерации. Соперником наших соотечественниц выступает команда Болгарии.
В первый соревновательный день украинки уступили Швеции (1:2), поэтому права на ошибку больше не имели. А вот болгарки подходили к противостоянию с нашими соотечественницами в хорошем настроении, неожиданно обыграв накануне Эстонию (2:1).
Первыми на корт вышли Марта Костюк (195-я позиция в мировом женском рейтинге) и Изабелла Шиникова (251-я). Хоть матч и завершился в двух сетах, но победу нашей соотечественницы нельзя назвать легкой — 7:5, 6:4, и Украина повела в матче с Болгарией — 1:0.
Расписание матчей 7 февраля:
12:30 Катерина Козлова — Виктория Томова
14:00 Надежда Киченок — Марта Костюк / Изабелла Шиникова — Виктория Томова
Турнирное положение после первого тура:
1. Швеция — 1 (2:1)
2. Болгария — 1 (2:1)
3. Украина — 0 (1:2)
4. Эстония 0 (1:2)
В другой группе сборная России обыграла Польшу (2:1) и возглавила турнирную таблицу. В четверг, 7 февраля, россиянки сыграют с Данией, и в случае победы выиграют свою группу, выйдя в финал.
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