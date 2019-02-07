Кубок Федерации. Украина – Болгария — 1:0: онлайн-видеотрансляция матчей

Спорт

В четверг, 7 февраля, сборная Украины проводит второй матч в рамках теннисного Кубка Федерации. Соперником наших соотечественниц выступает команда Болгарии.

В первый соревновательный день украинки уступили Швеции (1:2), поэтому права на ошибку больше не имели. А вот болгарки подходили к противостоянию с нашими соотечественницами в хорошем настроении, неожиданно обыграв накануне Эстонию (2:1).

Первыми на корт вышли Марта Костюк (195-я позиция в мировом женском рейтинге) и Изабелла Шиникова (251-я). Хоть матч и завершился в двух сетах, но победу нашей соотечественницы нельзя назвать легкой — 7:5, 6:4, и Украина повела в матче с Болгарией — 1:0.

Расписание матчей 7 февраля:

12:30 Катерина Козлова — Виктория Томова

14:00 Надежда Киченок — Марта Костюк / Изабелла Шиникова — Виктория Томова

Турнирное положение после первого тура:

1. Швеция — 1 (2:1)

2. Болгария — 1 (2:1)

3. Украина — 0 (1:2)

4. Эстония 0 (1:2)

В другой группе сборная России обыграла Польшу (2:1) и возглавила турнирную таблицу. В четверг, 7 февраля, россиянки сыграют с Данией, и в случае победы выиграют свою группу, выйдя в финал.

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