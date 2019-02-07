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Адская трасса: на видео показали жуткие ямы на дороге под Николаевом
Трасса национального значения Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев давно заслужила у водителей название «дорога смерти» и регулярно попадает в рейтинг худших дорог Украины. Сейчас, когда снег сошел, заметно, что дорога превратилась в сплошную яму и стала практически непроездной. Из 180 километров трассы половина разрушена полностью.
Автомобилисты говорят, что проехать по трассе можно разве что на КамАЗе. Все остальные автовладельцы рискуют и машиной, и пассажирами. Советник министра инфраструктуры Вадим Олийнык согласен. «Стыдно за эту дорогу. Порой машины скрываются в ямах», — заявил он в эфире ТСН.
Дорогу пытались ремонтировать, но в 2018 году замена покрытия коснулась лишь небольших участков в пределах Компанеевского района. Состояние трассы в целом остается катастрофическим. В Николаевской области жители перекрывали дорогу, требуя срочного ремонта трассы.
С 8 февраля в Украине начнутся ремонтные работы на важнейших трассах. На трассу Н-17 автодорожники придут лишь в марте. Будут проведены ремонтные работы на 45 километрах дороги в пределах Кировоградской области. Что касается Николаевской области, то там в планах построить альтернативный объездной путь.
Напомним, ранее водители показали, как жутко выглядит после зимы дорога из Черкасс в направлении Киева.
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