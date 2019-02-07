- 12:40 Появилось видео, как Верховная Рада голосовала за курс Украины в НАТО и ЕС
- 12:38 Судилище над пленными украинскими моряками в России: адвокат рассказал о важном свидетеле
- 12:35 Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Лепса
- 12:27 Корь не отступает: в Одесской области продлили карантин
- 12:26 Захотелось приключений: в сети сообщили о гибели высокопоставленного офицера РФ на Донбассе
- 12:20 Не только через мост: появились свежие фото переброски военной техники оккупантов в Крым
- 12:19 Врачи оказались бессильны: в Конотопе скончался пострадавший от падения сосульки мужчина
- 12:18 Кубок Федерации. Украина – Болгария — 1:0: онлайн-видеотрансляция матчей
- 12:15 Украина идет в НАТО и ЕС: кто из нардепов голосовал против
- 12:13 Украинец Михайлюк сменил клуб в НБА
Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Лепса (фото)
Бывший футболист донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий, заключивший контракт с «Зенитом», в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о том, почему перед матчами сборной Украины не поет гимн, о любви к Донецку и надежде получить приглашение в команду Андрея Шевченко.
«Ребят, послушайте: там люди, вся страна поет гимн. И футболисты поют гимн. Но для меня одно правило: если вышел на поле, надо отдавать себя полностью. А не так, что я загорланю сейчас Лепса, а потом приду и сдуюсь. Ну зачем оно мне надо?» — сказал Ярослав Ракицкий в эфире телеканала «Россия 24».
*Ярослав Ракицкий (в центре) перед матчами сборной никогда не пел Гимн Украины
«Я не так давно сделал татуировку горняка, года два назад. Я патриот донецкого края. Донецк — мой самый любимый город. Мне без него трудно.
Когда все произошло, и нам пришлось уехать из родного города, это ударило по всем — по болельщикам «Шахтера», по футболистам. А какое давление было на клуб!
Мы скитались туда-сюда. Сначала говорили, что будем базироваться в Харькове, потом перекинули в Киев. Многое потеряли. «Донбасс-Арена» была прекрасным стадионом. Мое сердце всегда будет там.
А сейчас, увы, не так много болельщиков, которые так же переживают за нас и ходят на стадион. То же самое можно сказать и про чемпионат Украины. Многим людям сейчас не до футбола", — отметил Ракицкий.
*Та самая татуировка экс-футболиста «Шахтера»
Также защитник лидера чемпионата России оценил свои шансы получить вызов в сборную Украины.
«В политику я не лезу. Я спортсмен. Но я знал, на какой шаг иду. Это все понимали. И я сам лично для себя должен был это понять. Я понял, принял решение. Считаю, я сделал все правильно.
Я не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ (фамилия Ракицкого исчезла из официального профиля сборной Украины на сайте федерации. — Авт.). Но рассчитываю, что тут все-таки Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет. А не какие-то руководители. Посмотрим, дождемся официальных списков сборной. А вдруг я окажусь там?
Я когда-то такое говорил, что не хочу выступать за сборную Украины? Я выхожу на поле…" — сказал футболист, в активе которого 54 поединка и пять мячей в футболке сборной Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход защитника «Шахтера» Ракицкого в «Зенит».
Фото Getty Images, ФК «Шахтер»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 755 мм