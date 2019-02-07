Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Лепса (фото)

Спорт

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий, заключивший контракт с «Зенитом», в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о том, почему перед матчами сборной Украины не поет гимн, о любви к Донецку и надежде получить приглашение в команду Андрея Шевченко.

«Ребят, послушайте: там люди, вся страна поет гимн. И футболисты поют гимн. Но для меня одно правило: если вышел на поле, надо отдавать себя полностью. А не так, что я загорланю сейчас Лепса, а потом приду и сдуюсь. Ну зачем оно мне надо?» — сказал Ярослав Ракицкий в эфире телеканала «Россия 24».

*Ярослав Ракицкий (в центре) перед матчами сборной никогда не пел Гимн Украины

«Я не так давно сделал татуировку горняка, года два назад. Я патриот донецкого края. Донецк — мой самый любимый город. Мне без него трудно.

Когда все произошло, и нам пришлось уехать из родного города, это ударило по всем — по болельщикам «Шахтера», по футболистам. А какое давление было на клуб!

Мы скитались туда-сюда. Сначала говорили, что будем базироваться в Харькове, потом перекинули в Киев. Многое потеряли. «Донбасс-Арена» была прекрасным стадионом. Мое сердце всегда будет там.

А сейчас, увы, не так много болельщиков, которые так же переживают за нас и ходят на стадион. То же самое можно сказать и про чемпионат Украины. Многим людям сейчас не до футбола", — отметил Ракицкий.

*Та самая татуировка экс-футболиста «Шахтера»

Также защитник лидера чемпионата России оценил свои шансы получить вызов в сборную Украины.

«В политику я не лезу. Я спортсмен. Но я знал, на какой шаг иду. Это все понимали. И я сам лично для себя должен был это понять. Я понял, принял решение. Считаю, я сделал все правильно.

Я не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ (фамилия Ракицкого исчезла из официального профиля сборной Украины на сайте федерации. — Авт.). Но рассчитываю, что тут все-таки Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет. А не какие-то руководители. Посмотрим, дождемся официальных списков сборной. А вдруг я окажусь там?

Я когда-то такое говорил, что не хочу выступать за сборную Украины? Я выхожу на поле…" — сказал футболист, в активе которого 54 поединка и пять мячей в футболке сборной Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход защитника «Шахтера» Ракицкого в «Зенит».

Фото Getty Images, ФК «Шахтер»

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