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ЕС и НАТО — это цивилизационный выбор и гарантии безопасности, — Третьяков
Вступление в Евросоюз и НАТО — это цивилизационный выбор и гарантия безопасности для Украины. Об этом заявил председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, народный депутат Александр Третьяков, комментируя голосование 7 февраля в Верховной Раде по закреплению в Конституции необратимости курса страны в ЕС и НАТО.
«Теперь наш путь лежит только в направлении демократического мира. Касательно ЕС в украинском обществе существует определенный консенсус, ведь все понимают, что Евросоюз — это прежде всего высокий уровень жизни и демократические ценности. Но не менее важно для Украины и вступление в НАТО. Это не просто военный блок, а цивилизационный выбор и гарантии безопасности. Данный тезис могут подтвердить страны Прибалтики, вступившие в НАТО в марте 2004 года», — отметил Третьяков.
По его словам, российская угроза — повседневная реальность для Латвии, Литвы и Эстонии в течение многих лет. И если в одиночку эти страны вовсе не имели шансов перед лицом экспансии России, то теперь находятся под защитой коллективных сил безопасности.
«Многонациональные силы в каждой из стран Балтии достаточно мощные, чтобы сдерживать российскую агрессию. Наши ближайшие западные соседи — Польша, Венгрия, Румыния и Словакия уже прошли серьезную модернизацию своих вооруженных сил в соответствии со стандартами Альянса и стали гораздо более боеспособными. Знания, технологии и новейшее вооружение не менее важны, чем боевой дух», — подчеркнул народный депутат.
Третьяков отметил, что сотрудничество с Альянсом уже сейчас дает украинским воинам существенные преимущества, но только вступление в НАТО даст ключевые гарантии безопасности для нашей страны, которая уже пятый год противостоит одной из самых мощных армий мира.
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