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Вместо земли — деньги: принято важное решение, касающееся семей погибших киевлян — участников АТО
В четверг, 7 февраля, депутаты Киевсовета приняли решение предоставлять семьям погибших киевлян — участников АТО вместо земли денежные выплаты. Сумма составит 400 прожиточных минимумов (приблизительно 800 тысяч гривен).
Сейчас в столице проживают 363 семьи погибших воинов. Около 140 уже получили земельные наделы, а обеспечить остальных их законным правом на землю оказалось чрезвычайно сложно. У города нет возможности удовлетворить необходимые потребности в земельных участках, поскольку эти ресурсы ограничены. Вот столичные власти и будут предлагать семьям денежную помощь — как компенсацию за земельные участки для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений. Такое решение Киевсовета поддержал 91 депутат.
— Мы консультировались с семьями погибших, с участниками АТО, и они поддерживают идею о материальной компенсации, — отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Мищенко. — Кроме того, те семьи, которые уже получили участки, могут передать их в коммунальную собственность за денежную помощь. Это важно, потому что не все могут заняться обустройством наделов.
Киевсовет должен включить расходы на эти выплаты в столичный бюджет-2019.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кто имеет право получить бесплатно именную социальную карточку участника АТО. Такие карточки, обеспечивающие правовую и медицинскую помощь, помогающие экономить деньги для семейного бюджета, вручаются участникам боевых действий и семьям погибших воинов.
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