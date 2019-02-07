Мэр Днепра жестко раскритиковал Раду за переименование Днепропетровской области: реакция соцсетей

Политика

Мэр Днепра Борис Филатов резко высказался после сегодняшнего переименования парламентом Днепропетровской области в Сичеславскую.

«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — написал Филатов в Facebook.

Напомним, решение о переименовании Днепропетровской области поддержали 240 депутатов. «Против» высказалась фракция «Оппозиционного блока» и часть внефракционных парламентариев.

Если принятый документ не вызовет возражений у судей Конституционного суда, законопроект вернется в парламент, депутаты еще раз проголосуют за него, и область будет переименована.

Однако, Филатов верит, что это не произойдет: «Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите».

Судя по комментариям под постом, у мэра оказалось не так много сторонников.

Небольшая часть жителей области согласилась с Филатовым.

Ирина Марзюк: «Категорически против переименования нашей области в Сичеславскую! Категорически и агрессивно! И я неспокойна! Просто бесит!»

Натали Натали: «Я тоже очень надеюсь, что не получится… Если им так хочется переименовать, почему не провести референдум, чтобы сами жители области решали, как будет называться область, в которой они живут».

Игорь Вольвач: «Хочется верить что у них ничего не выйдет. На референдуме Сiчеславська 100% бы не прошла».

Gevorg Hamoyan: «А почему не спросят днепровцев? А почему не Днепровская область?»

Большинство комментаторов спокойно восприняло эту новость. Некоторые вспомнили историю, считают, что новое название красивое и патриотическое.

Сергій Литвиненко: «Супер, правильне рішення і красива назва дуже! Потрібно було і місто так назвати».

Дмитро Самойленко: «Подалі від радянщини. Січеславська буде».

Максим Олещенко: «А Днепропетровская это не искусственно выдуманное? На самом деле в новизне нет ничего страшного. Это всего лишь личные страхи и тараканы».

Ірина Бетке: «Це майже єдине питання, в якому я з Вами не згодна. Якщо не при цій владі, то при наступній — а Січеславська буде».

Сергій Литвиненко: «А знаєте чому Січеслав та Січеславська правильно, тому що наша область стала сучасною „Запоріжською Січью“ у боротьбі з окупантом в 2014. Набільше добровольців та загиблих. Такою назвою ми б увіковічили їх подвиг!»

Yurii Sharai: «Днепровская более логичное название, но привыкнем к любому».

Олена Белінська: «Але слово красиве… і пасує області, яка стала форпостом у найскрутніші часи».

Юрий Лысенко: «А я за! Мне морально намного комфортней жить без коммунистических вождей».

Напомним, процесс смены названия области Днепропетровской области, в отличие от областного центра, растянулся почти на год. Сначала было предложено переименовать область в Днепровскую. Затем местные активисты и Украинский институт национальной памяти обратили внимание, что к названию областного центра можно не привязываться. Было предложено альтернативное название «Сичеславская область» — с учетом истории края, а также в честь проводимых в регионе всеукраинских театральных и музыкальных фестивалей «Сичеслав».

В ноябре 2018 года голосование за переименование области было провалено. После этого большая группа депутатов подала альтернативный проект, и он наконец собрал нужное число голосов 7 февраля.

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