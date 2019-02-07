Происшествия

Скандал в Донецком медуниверситете: СБУ объявила о подозрении ректору

Ректора Донецкого Национального медицинского университета, который работает на подконтрольной территории Украины — в Краматорске и Кропивницком, подозревают в получении взяток. Об этом сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники медуниверситета систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы.

В случае отказа чиновники, участвующие в схеме, угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.

«Сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки BMW общей стоимостью более ста тысяч долларов США за невмешательство в прием студентов», — говорится в сообщении.

Во время следственных действий в филиалах вуза в Краматорске и Кропивницком правоохранители обнаружили эти автомобили, на которые уже наложен арест.

Открыто уголовное производство. Следователи продолжают устанавливать всех лиц, задействованных в преступной схеме.

Ранее «ФАКТЫ» писали об угрозах в адрес ректора Донецкого медуниверситета и его жены, а также о темной истории с обучением иностранных студентов в вузе.

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