Николаевский хакер взломал 10 миллионов аккаунтов пользователей интернет-магазинов и порносайтов

Происшествия

Завидную предприимчивость проявил 25-летний парень из Николаева. Используя специальные программы, он получал доступ к учетным записям пользователей онлайн-магазинов и веб-сайтов и продавал их.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник Николаевского подразделения Причерноморского департамента киберполиции Вячеслав Кулиуш, аккаунты своих жертв хакер взламывал при помощи кибератаки типа BruteForce, получая при этом логины и пароли. Похищенные таким образом учетные записи он продавал на специализированных веб-форумах и специально созданном им же сайте. Кроме того, программист создал собственное сообщество в Telegram, где также размещал информацию об обновлении «товара».



Покупатели таких учетных записей имели возможность пользоваться бонусами и скидками реальных хозяев проданных аккаунтов.



А чтобы выводить добытые преступной продажей деньги, хакер использовал кошельки российских электронных платежных систем. Оттуда он перекачивал деньги на свой банковский счет.



Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника. При осмотре его компьютерной техники обнаружили как хакерские программы, так и более 10 миллионов взломанных учетных записей клиентов известных в мире торговых онлайн-ресурсов. Примечательно, что примерно пятая часть всех аккаунтов принадлежала пользователям порносайтов, которые также имели свои бонусы при просмотре «клубнички».

Уголовное производство открыто по статье 361 УК Украины («Незаконное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»). Компьютерная техника хакера отправлена на экспертизу для дальнейшей квалификации правонарушения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что киберполиция Украины вместе с коллегами из Бельгии, США, Европола и Евроюста выявили состоящую из украинцев преступную группу, которая создала и поддерживала деятельность известного в Darknet ресурса.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Ровно киберполиция разоблачила группу хакеров, которые создали собственную бот-сеть и вывели со счетов украинцев более 5 миллионов гривен.

А ранее в Днепре была раскрыта хитрая афера с банковскими карточками. Трое днепрян организовали схему хищения денег украинцев с их счетов. Данные собирали во время расчета клиентов в ресторанах и кафе, используя для этого спецтехнику.

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