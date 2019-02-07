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В Одессе невнимательность водителя автобуса едва не стоила жизни пожилой пассажирке (видео)
В Одессе автобус переехал бабушку. Инцидент произошел на проспекте Добровольского 4 февраля в 21:35. На видеозаписи происшествия видно, как автобус № 1 остановился, чтобы выпустить пассажиров.
Из салона вышли два человека, последней выходила бабушка, но водитель не дождался пока женщина покинет салон и продолжил движение. Старушка выпала из автобуса и ее затянуло под него, сообщает Пушкинская.
Как писали «ФАКТЫ», это уже не первый подобный случай в Одесской области за последнее время. Так, 9 ноября из пригородного автобуса № 84 сообщением Одесса — поселок НАТИ (аббревиатура от Нерубайский авто-тракторный институт) на полном ходу выпала женщина.
По словам очевидцев, задняя дверь открылась просто во время движения автобуса. Женщина получила травмы, и ее забрала скорая помощь. Впоследствии она скончалась в больнице от полученных травм.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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