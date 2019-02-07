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Происшествия

"Спасло только чудо": пассажирский поезд снес грузовик на переезде в Прикарпатье (фото)

19:50 7 февраля 2019   210
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На железнодорожном переезде в Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик. Об этом сообщили в компании «Укрзалізниця» на своей странице в Facebook.

«7 февраля в 15:54 на перегоне Хриплин — Братковцы на Ивано-Франковщине водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом № 143 Ворохта — Киев, спровоцировав столкновение», — говорится в сообщении.

В результате столкновения локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, а водитель автомобиля был госпитализирован.

«Лишь чудо уберегло пассажиров поезда, локомотивную бригаду и горе-водителя грузовика от фатальных последствий. Этот случай не первый раз демонстрирует преступное пренебрежение водителями правилами движения и их безответственное отношение к своей жизни», — отметил руководитель «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре подобный инцидент произошел в Николаеве. Тогда поезд снес в кювет микроавтобус Volkswagen. ДТП произошло на железнодорожном переезде в 10 километрах от города Первомайск (Николаевская область).

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