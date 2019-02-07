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Пообещала сварить борщ: Свитолина заключила пари с шоуменом (видео)
Первая ракетка нашей страны Элина Свитолина, которая из-за травмы не смогла помочь сборной Украины в матчах Кубка Федерации, вместе со своим парнем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом (на фото — в студии), приняла участие в болгарской телевизионной программе «Шоуто на Слави».
В частности, теннисистка рассказала, что познакомила Гаэля со своим отцом, а еще заключила пари с ведущим — болгарским певцом и шоуменом Слави Tрифоновым.
Tрифонов: Какой твой следующий турнир?
Свитолина: Я буду играть в Дубае.
Т: Хочу сказать тебе, что ты там победишь. Я, чтобы ты знала, экстрасенс. У меня было видение. Нет, серьезно, не смейся. Выслушай меня серьезно. Мне виделось, что ты выиграешь турнир в Дубае, а затем приедешь в Болгарию и приготовишь мне пельмени или пироги. Это ведь украинские блюда?
С: Нет, это российская кухня. Борщ — это украинская.
Т: Нет проблем, я ем и борщ.
С: Хорошо, если я выиграю в Дубае, то приеду и приготовлю вам борщ.
Т: Вот и договорились, если ты победишь, то приедешь сюда и приготовишь мне борщ у нас на телевидении.
Видео выпуска «Шоуто на Слави» с участием Свитолиной смотрите здесь.
Кстати, турнир ATP в Дубае с призовым фондом 2,5 млн долларов пройдет в Дубае с 16 по 23 февраля. Правда, до этого Свитолина еще выступит на состязаниях в Дохе Qatar Total Open (11—16 февраля), на который она получила wild card от организаторов. Элина изначально не планировала играть в Катаре из-за матчей сборной Украины, чему подтверждение ее слова в телешоу, которое, видимо, показали 6 февраля в записи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина сохранила свою позицию в мировом женском рейтинге.
Фото bTV
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