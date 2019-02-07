В Одессе полиция открыла уголовное дело по факту избиения водителем пассажира троллейбуса

Происшествия

В четверг, 7 февраля, в Одесе полиция открыла уголовное производство по факту избиения пассажира водителем троллейбуса. «Установлено, что инцидент произошл на территории Малиновского района Одессы, — сказали в региональном главке Нацполиции. — Пострадавший — 28-летний местный житель. По его заявлению начато производство, назначена судебно-медицинская экспертиза».

Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины".

В полиции отметили, что на опубликованном в интернете видео избиения слышен голос диспетчера (инцидент произошел на конечной остановке): «Саша, Саша, ты что делаешь!..» Однако «Саша» продолжал «молотить» свою жертву — руками и ногами, даже вне салона троллейбуса, а уже на остановке, куда выбежал ошеломленный пассажир.

Напомним, водитель троллейбусного маршрута № 8 избил пассажира, которого затем позиционировали как «пьяный и бездомный». Однако выяснилось, что пострадавший не был пьян и не является бездомным, а просто возвращался после тяжелого трудового дня и уснул в салоне троллейбуса.

«Я сидела дома с двумя нашими дочками — 3,5 лет и 6 месяцев, — рассказала жена пострадавшего Анастасия Медведь. — Мы ждали папу домой к 18:00. Предварительно созванивались, все было нормально. Даже подумать не могла, что с ним может что-то случиться. В 21:00 я начала обзванивать знакомых, но никто ничего не знал. Потом уже начала нервничать. В полночь набрала сестру и та стала искать Мишу на машине. Безрезультатно! Обзвонили морги, больницы, полицию и, ничего! Дождались утра. Миша пришел домой грязный, с разбитым лицом, одежда была порвана, без рюкзака, с которым он вообще никогда не расстается. Ничего не помнил. Только как сел в троллейбус и как кондуктор сказала, что уже два круга проехал. Потом, говорит, пустота…

В полицию не заявляли, так как не было никаких сведений, муж ничего не помнил. Мы уже немного успокоились, после долгой ночи, но… На Вайбер прислали видео, где бьют моего мужа. И мы пережили новый шок. Связались с полицией и написали заявление".

Анастасия также сообщила, что у супруга до сих пор сильные головокружения, «не говоря уже о том, что лицо сильно избито». Сейчас он проходит судебно-медицинское обследование.

Итак, Михаилу Хадееву 28 лет, он женат, воспитывает двух маленьких детей и никак не относится к категории «бомжей», которых, по убеждению некоторых сотрудников КП «Одесгорэлектротранс», можно безнаказанно избивать.



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