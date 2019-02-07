26.87 / 27.15 30.50 / 31.00
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Суд" оккупантов не отпустил из СИЗО тяжело больного крымскотатарского активиста Бекирова (фото)

21:20 7 февраля 2019   40
Эдем Бекиров
Инф. «ФАКТОВ»

Судилище российских оккупантов в Симферополе продлило арест тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову до 12 апреля. При этом к материалам «дела» приобщены документы, переданные адвокатом политзаключенного Ислямом Велиляевым, говорится в сообщении «Крымской солидарности» на странице в Facebook.

Сообщается, что заседание судилища началось с опозданием. В начале заседания адвокат политзаключенного Ислям Велиляев подал ходатайство о приобщении к материалам «дела» документов родственника Бекирова о собственности на жилье, где он должен будет жить, если его отпустят под домашний арест. Также адвокат ходатайствовал о приобщении медицинских документов, которые свидетельствуют о состоянии здоровья Бекирова.

«Я знаю, что в материалах „дела“ есть медзаключение, которое говорит, что его болезни не препятствуют находиться в СИЗО, но я выбрал те документы, которые свидетельствуют, что подзащитный, кроме диабета, болен еще и другими заболеваниями. В 1999 году у подзащитного был паралич спинного мозга, впоследствии из-за которого атрофировалась нога. У него была сначала неврология, а при медкомиссии взяла за основу только сахарный диабет, а у него ногу отрезали за пять лет до диабета, но это не учитывалось комиссией», — отметил Велиляев.

Оккупанты на «суде» утверждали, что «Бекиров может скрыться от органов следствия, может заниматься дальше преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики».

Как писали «ФАКТЫ», тяжелобольному крымчанину Эдему Бекирову, которого оккупанты обвинили в перевозке крупной партии оружия и поместили под стражу, стали вводить инсулин, хотя ранее он этот препарат никогда не применял для лечения болезни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
-4

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 753 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины