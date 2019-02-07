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"Суд" оккупантов не отпустил из СИЗО тяжело больного крымскотатарского активиста Бекирова (фото)
Судилище российских оккупантов в Симферополе продлило арест тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову до 12 апреля. При этом к материалам «дела» приобщены документы, переданные адвокатом политзаключенного Ислямом Велиляевым, говорится в сообщении «Крымской солидарности» на странице в Facebook.
Сообщается, что заседание судилища началось с опозданием. В начале заседания адвокат политзаключенного Ислям Велиляев подал ходатайство о приобщении к материалам «дела» документов родственника Бекирова о собственности на жилье, где он должен будет жить, если его отпустят под домашний арест. Также адвокат ходатайствовал о приобщении медицинских документов, которые свидетельствуют о состоянии здоровья Бекирова.
«Я знаю, что в материалах „дела“ есть медзаключение, которое говорит, что его болезни не препятствуют находиться в СИЗО, но я выбрал те документы, которые свидетельствуют, что подзащитный, кроме диабета, болен еще и другими заболеваниями. В 1999 году у подзащитного был паралич спинного мозга, впоследствии из-за которого атрофировалась нога. У него была сначала неврология, а при медкомиссии взяла за основу только сахарный диабет, а у него ногу отрезали за пять лет до диабета, но это не учитывалось комиссией», — отметил Велиляев.
Оккупанты на «суде» утверждали, что «Бекиров может скрыться от органов следствия, может заниматься дальше преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики».
Как писали «ФАКТЫ», тяжелобольному крымчанину Эдему Бекирову, которого оккупанты обвинили в перевозке крупной партии оружия и поместили под стражу, стали вводить инсулин, хотя ранее он этот препарат никогда не применял для лечения болезни.
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