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В Одессе на взятке задержан начальник железнодорожного вокзала
Вечером в четверг, 7 февраля, правоохранители поймали на горячем и задержали начальника железнодорожного вокзала станции Одесса-Главная Олега С. Как сообщил информированный источник в полиции, правоохранители провели первоочередные оперативные мероприятия, в том числе обыски в административных помещениях вокзала.
«В частности, задержанный подозревается в том, что вымогал деньги у предпринимателей. За то, что предоставлял им возможность работать на территории вокзала, он брал по 200—300 долларов, — сообщили в полиции. — Нынче же он попался при получении очередной взятки в 7 тысяч гривен».
Олег С. — известный в прошлом чиновник, занимавший руководящие посты в системе городской и областной власти. В частности, он был главой Малиновской районной администрации Одессы, возглавлял управление горсовета по инженерной защите территории и развития побережья, занимал должность начальника главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения областной администрации.
Ранее одесские правоохранители задержали таможенника, бравшего по 300 долларов за каждую «евробляху», и врача городского СИЗО, который вымогал у осужденной 500 долларов у за медицинскую справку. А СБУ подозревает в получении взяток ректора Донецкого Национального медицинского университета, который работает на подконтрольной территории Украины.
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