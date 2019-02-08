Спорт

Биатлон в Кэнморе: где смотреть мужскую и женскую эстафеты на Кубке мира

В пятницу, 8 февраля, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе состоятся мужская и женская эстафетные гонки, которые Международный союз биатлонистов (IBU) перенес на сутки раньше из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков (ночью температура воздуха опускается ниже минус 30 градусов).

Честь Украины в мужской эстафете тренеры доверили отстаивать Артему Приме, Сергею Семенову, Тарасу Лесюку и Дмитрию Пидручному. Наша команда отправится на дистанцию под 12-м стартовым номером.

В женской эстафетной гонке (9-й номер на старте) нашу команду представят Юлия Журавок, Юлия Джима, Надежда Белкина и Елена Пидгрушная.

Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор (Канада)

8 февраля (пятница)

Эстафетная гонка (мужчины) 21:30 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт1», «Матч ТВ»

Эстафетная гонка (женщины) 23:45 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт1», «Матч ТВ»

Напомню, что в связи с погодным условиями в Кэнморе, масс-старты заменены на более короткие спринтерские гонки и вместо 10 февраля состоятся на день раньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на этапе Кубка мира в Кэнморе состоялись индивиидуальные гонки у мужчин и женщин.

Фото IBU

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