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Легенда «Бетиса» забил чудо-гол в Кубка Испании прямым ударом с углового (видео)
В полуфинале Кубка Испании сыгран первый полуфинальный матч в противостоянии «Бетиса» и «Валенсии», завершившийся боевой ничьей — 2:2 (Морон, 45, Хоакин Санчес, 54 — Черышев, 70, Гамейро, 90+2).
Настоящим украшением поединка стал гол-красавец легенды «Бетиса» 37-летнего Хоакина Санчеса (кстати, бывшего футболиста «Валенсии»!), поразившего ворота гостей прямым ударом с углового. Примечательно, что голкипер не дал мячу залететь в сетку, и команды еще несколько секунд продолжали игру, пока судья не зафиксировал гол с помощью системы видеопомощи арбитрам VAR.
Отмечу, что Хоакин Санчес, в активе которого 51 поединок и четыре мяча в футболке сборной Испании, несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст, все еще очень полезен «Бетису». К примеру, в текущем сезоне его голы помогли команде из Севильи обыграть «Барселону» (4:3) и «Севилью» (1:0).
Ответная игра «Валенсия» — «Бетис» пройдет 28 февраля на стадионе «Месталья».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первая полуфинальная дуэль в Кубке Испании «Барселоны» и «Реала» завершилась вничью.
Фото Twitter ФК «Бетис»
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