26.86 / 27.14 30.40 / 30.91
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Месси возглавил еще один крутой рейтинг

10:19 8 февраля 2019   67
Лионель Месси с сыновьями Матео и Тьяго
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Авторитетное французское здание L'Équipe обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в топ- европейских чемпионатах. Список футбольных богачей, в котором указаны зарплаты «грязными», возглавил форвард «Барселоны» Лионель Месси (на фото — с сыновьями Матео и Тьяго), за которым расположились лидер атак «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Топ-десятка самых высокооплачиваемых футболистов Европы выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона») — 8,3 млн евро в месяц

2. Криштиану Роналду («Ювентус») — 4,7

3. Антуан Гризманн («Атлетико») — 3,3

4. Неймар («ПСЖ») — 3,06

5. Луис Суарес («Барселона») — 2,9

6. Гарет Бэйл («Реал») — 2,5

7. Филиппе Коутиньо («Барселона») — 2,3

8. Алексис Санчес («МЮ») — 2,28

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 1,73

10. Месут Езил («Арсенал») — 1,6.

К слову, немецкая бундеслига оказалась единственной лигой из топ-5, представителя которой не оказалось в первой десятке рейтинга. Самый высокооплачиваемый футболист немецкого чемпионата — польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски — зарабатывает 1,33 млн евро в месяц.

Также стоит отметить, что топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции состоит из представителей «ПСЖ». К Неймару и Мбаппе присоединились Эдинсон Кавани (1,5 млн евро в месяц), Тьяго Силва (1,16) и Анхель ди Мария (1,1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Киев
-4

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 753 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины