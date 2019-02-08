Спорт

Месси возглавил еще один крутой рейтинг

Авторитетное французское здание L'Équipe обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в топ- европейских чемпионатах. Список футбольных богачей, в котором указаны зарплаты «грязными», возглавил форвард «Барселоны» Лионель Месси (на фото — с сыновьями Матео и Тьяго), за которым расположились лидер атак «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Топ-десятка самых высокооплачиваемых футболистов Европы выглядит так:



1. Лионель Месси («Барселона») — 8,3 млн евро в месяц

2. Криштиану Роналду («Ювентус») — 4,7

3. Антуан Гризманн («Атлетико») — 3,3

4. Неймар («ПСЖ») — 3,06

5. Луис Суарес («Барселона») — 2,9

6. Гарет Бэйл («Реал») — 2,5

7. Филиппе Коутиньо («Барселона») — 2,3

8. Алексис Санчес («МЮ») — 2,28

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 1,73

10. Месут Езил («Арсенал») — 1,6.

К слову, немецкая бундеслига оказалась единственной лигой из топ-5, представителя которой не оказалось в первой десятке рейтинга. Самый высокооплачиваемый футболист немецкого чемпионата — польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски — зарабатывает 1,33 млн евро в месяц.

Также стоит отметить, что топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции состоит из представителей «ПСЖ». К Неймару и Мбаппе присоединились Эдинсон Кавани (1,5 млн евро в месяц), Тьяго Силва (1,16) и Анхель ди Мария (1,1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона.

Фото Instagram



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