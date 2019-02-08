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Спорт

Легендарный боец ММА пожертвует свой мозг для исследований

12:17 8 февраля 2019   1620
Легендарный боец ММА пожертвует свой мозг для исследований
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Вандерлей Силва готов после своей смерти пожертвовать мозг для научных исследований. 42-летний спортсмен, который провел 50 поединков, 35 из которых выиграл, испытывает серьезные проблемы в связи с многочисленными ударами в голову, перенесенными им на протяжении карьеры.

«Я слушал лекцию о последствиях сотрясения мозга. Было перечислено 10 симптомов — и восемь из них были у меня. К ним, например, относятся перепады настроения, забывчивость и сложности со сном», — рассказал Силва в интервью изданию PVT.

Также Вандерлей, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в США и японском Pride, где стал рекордсменом по количеству побед (22), поведал о своем благом намерении помочь науке. «Мне мой мозг все равно не понадобится после смерти. А эта область исследований крайне важна», — отметил боец.

Отмечу, что Вандерлей Силва, с 2007 года проживающий в США, открыл в Лас-Вегасе собственный зал, где сам же и преподает. У бразильца — черные пояса по трем видам единоборств: джиу-джитсу, муай-тай и дзюдо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Металлиста» пожертвует свой костный мозг брату.

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