Легендарный боец ММА пожертвует свой мозг для исследований

Спорт

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Вандерлей Силва готов после своей смерти пожертвовать мозг для научных исследований. 42-летний спортсмен, который провел 50 поединков, 35 из которых выиграл, испытывает серьезные проблемы в связи с многочисленными ударами в голову, перенесенными им на протяжении карьеры.

«Я слушал лекцию о последствиях сотрясения мозга. Было перечислено 10 симптомов — и восемь из них были у меня. К ним, например, относятся перепады настроения, забывчивость и сложности со сном», — рассказал Силва в интервью изданию PVT.

Также Вандерлей, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в США и японском Pride, где стал рекордсменом по количеству побед (22), поведал о своем благом намерении помочь науке. «Мне мой мозг все равно не понадобится после смерти. А эта область исследований крайне важна», — отметил боец.

Отмечу, что Вандерлей Силва, с 2007 года проживающий в США, открыл в Лас-Вегасе собственный зал, где сам же и преподает. У бразильца — черные пояса по трем видам единоборств: джиу-джитсу, муай-тай и дзюдо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Металлиста» пожертвует свой костный мозг брату.

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