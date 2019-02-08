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Легендарный боец ММА пожертвует свой мозг для исследований
Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Вандерлей Силва готов после своей смерти пожертвовать мозг для научных исследований. 42-летний спортсмен, который провел 50 поединков, 35 из которых выиграл, испытывает серьезные проблемы в связи с многочисленными ударами в голову, перенесенными им на протяжении карьеры.
«Я слушал лекцию о последствиях сотрясения мозга. Было перечислено 10 симптомов — и восемь из них были у меня. К ним, например, относятся перепады настроения, забывчивость и сложности со сном», — рассказал Силва в интервью изданию PVT.
Также Вандерлей, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в США и японском Pride, где стал рекордсменом по количеству побед (22), поведал о своем благом намерении помочь науке. «Мне мой мозг все равно не понадобится после смерти. А эта область исследований крайне важна», — отметил боец.
Отмечу, что Вандерлей Силва, с 2007 года проживающий в США, открыл в Лас-Вегасе собственный зал, где сам же и преподает. У бразильца — черные пояса по трем видам единоборств: джиу-джитсу, муай-тай и дзюдо.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Металлиста» пожертвует свой костный мозг брату.
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