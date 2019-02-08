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Политика

Загранпаспорт больше не нужен: украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

12:24 8 февраля 2019   109
Украина Грузия
Инф. «ФАКТОВ»

Граждане Украины и Грузии с 1 марта 2019 года смогут беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам). Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

«1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований — в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель», — говорится в сообщении министерства.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

До этого между двумя странами действовало соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года.

Как писали «ФАКТЫ», новое соглашение Украина и Грузия подписали соглашение в октябре 2018 года.

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