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Спорт

У матери Криштиану Роналду диагностировано страшное заболевание

12:51 8 февраля 2019   325
У матери Криштиану Роналду диагностировано страшное заболевание
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Мать пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду сообщила о том, что борется со страшным заболеванием — раком молочной железы.

Откровениями по поводу своего здоровья 64-летняя Долорес Авейру поделилась накануне поездки в Италию на день рождения своего сына, которое Криштиану отпраздновал 5 февраля. «Я ничего не говорила своим родным и близким людям, но в Мадриде мне сделали операцию на другой груди (в 2007 году Долорес уже удаляли раковую опухоль из правой груди. — Авт.), я прошла лучевую терапию и теперь борюсь за свою жизнь», — рассказала женщина в эфире одного из португальских телеканалов.

Напомню, что ранее мать футболиста презентовала собственную автобиографию под названием «Материнская храбрость», в которой, в частности, рассказала, что пыталась сделать аборт, будучи беременной Криштиану, — но, к счастью, не сделала этого.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер несостоявшийся тесть Криштиану Роналду.

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