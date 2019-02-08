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Джошуа получит рекордный гонорар в карьере (фото)
Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) заработает самый большой гонорар в своей карьере за бой с американцем Джарреллом Миллером (23 победы, 21 — нокаутом, одно поражение), который состоится 1 или 8 июня в знаменитой Madison Square Garden в Нью-Йорке. 29-летний британец, победивший в 2017 году Владимира Кличко, получит за поединок рекордные в своей карьере 32 миллиона долларов, сообщает Boxingnews.
«Бой еще не утвержден на 100 процентов, но я с нетерпением жду, когда мне предоставится возможность врезать по долбаной челюсти Джошуа. Скоро мы все увидим.
Джошуа хочет приехать в США, и это будет отличным событием для американского бокса. Я долго дожидался подходящего момента, чтобы поразить мир. Бой с Джошуа — это реальный, большой хайп. Для него все будет иначе, чем обычно, когда он встретится с по-настоящему грубым, голодным и подлым человеком — то есть со мной.
После того, как я побью Джошуа, я хочу позвать его маму на свидание. Опубликуйте это", — приводит слова Джаррелла Миллера The Sun.
*Джаррелл Миллер
*Энтони Джошуа с матерью
Кстати, за свой предыдущий бой с россиянином Александром Поветкиным Джошуа получил 26 миллионов долларов (для сравнения: в первом титульном бою гонорар британца составил «всего» 2 миллиона).
Напомню, что Энтони Джошуа никогда раньше не боксировал за пределами Великобритании. Бой против Миллера станет первым.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер обвинил обидчика Кличко в нежелании проводить большие бои.
Фото Boxing Scene, Twitter
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