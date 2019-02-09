Открытие и закрытие счета в банке: что изменилось для украинцев

Деньги

Миллионы украинцев уже начали жить в условиях обновленной финансовой системы страны. Ведь с 7 февраля действует новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Этот документ ввел множество новшеств в сфере финансовых операций. В частности, теперь людям можно свободно открывать счета в зарубежных банках, проводить онлайн-обмен валют или покупать иностранные деньги в банкоматах и терминалах. Но это далеко не все новшества.

В частности, в Украине изменился и порядок открытия и закрытия банковских счетов. Отныне, открывая счет в банке, физлицо-предприниматель не обязан подавать карточки с образцами подписей. Вполне хватит заявления об открытии счета. Также при заключении в электронной форме договоров (банковский счет, вклад или счет условного хранения) клиент и уполномоченное лицо банка не обязаны добавлять свои электронные цифровые подписи. И самое интересное: при открытии или закрытии счета банк обязан проверить, есть ли информация о клиенте в Едином реестре должников. И если выяснится, что данные о задолженности клиента содержатся в реестре, то банк обязан сообщить об открытии или закрытии им счета органу исполнительной власти или частному исполнителю.

А еще, согласно требованиям нового закона, во втором квартале 2019 года Национальный банк Украины пообещал внедрить на украинском рынке возможность осуществления QR-платежей. Новый способ расчета будет доступен абсолютно всем участникам платежного рынка Украины, без ограничений.

Но это только некоторые из важных нововведений. Все подробности о новом валютном законодательстве можно узнать в статье на сайте «ФАКТОВ».



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