Под Киевом водитель маршрутки зажал дверью руку пассажирке и протащил по дороге (фото)

Происшествия

Вопиющий случай произошел в четверг вечером в Ирпене Киевской области. Водитель маршрутки № 379, которая ехала от станции метро «Академгородок», прищемил дверью руку пассажирке и протащил молодую женщину по дороге. Пассажирка как раз только вышла из маршрутки и, обернувшись, протянула руки, чтобы помочь выйти своему трехлетнему сыну. В этот момент двери захлопнулись, и маршрутка поехала.

— В маршрутке было мало людей, и водитель, если бы он только взглянул в зеркало, увидел бы, что в салоне ребенок, которому я помогаю выйти,

- рассказывает «ФАКТАМ» пострадавшая Юлия Мельник. — К тому же он прекрасно знал, что я с ребенком: когда мы заходили в салон, он сразу сказал: «Берите мальчика на руки». Но я решила заплатить за себя и за сына, чтобы дать возможность Марку смотреть в окошко и чтобы у водителя не было к нам вопросов. Но когда я вышла и протянула руки за сыном, водитель просто захлопнул двери, зажав мне руку, и начал отъезжать от остановки. Я начала кричать и стучать второй рукой в двери. В салоне заходился криком перепуганный Марк. А мужчина, пассажир автобуса, кричал водителю, чтобы тот остановился. Но водитель продолжал движение. Почему? Даже трудно себе представить. Возможно, он, выезжая на дорогу, смотрел в левое зеркало — не знаю. Но факт в том, что он меня протащил с рукой, с зажатой дверью, еще не меньше метра, пока наконец не остановился. А когда понял, что происходит, просто открыл двери. Даже не удосужился выяснить, все ли в порядке со мной, с ребенком. Как только я забрала Марка, маршрутки и след простыл — я даже не успела записать номер.

Результат нашей поездки такой: я потеряла 34 гривни, получила перепуганного и плачущего ребенка и дикую боль в плече и руке. Буду звонить в автопарк и жаловаться на поведение водителя.

Дозвониться в Ирпенское АТП 13 250 непросто. Несколько указанных на сайте телефонов отключены, еще один — ошибочный (мы попали в обычную квартиру). Только с пятой попытки нам удалось связаться с перевозчиком. В автопарке сказали, что не оправдывают поведения водителя, однако Юлия, по их мнению, должна была выходить с ребенком на руках. Впрочем, руководство автопарка пообещало провести служебное расследование и принять меры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе невнимательность водителя автобуса едва не стоила жизни пожилой пассажирке.

А в Киеве возле станции метро «Лесная» у автобуса прямо на ходу оторвалось днище.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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