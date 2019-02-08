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Спорт

«Динамо» — «Волеренга»: онлайн-видеотрансляция матча

19:04 8 февраля 2019   69
Александр Хацкевич
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В субботу, 9 февраля, киевское «Динамо» проведет последний контрольный поединок на тренировочном сборе в испанской Марбелье. Соперником «бело-синих» станет норвежская «Волеренга», занявшая в прошлом чемпионате Норвегии шестое место.

Перед противостоянием с подопечными Александра Хацкевича (на фото) скандинавы в этом году провели уже четыре спарринга (все со своими соотечественниками) — с «Сарпсборгом» — 0:4, «Стремменом» — 4:1, «Улленсакером» — 3:1 и «Мьондаленом» — 0:2.

Начало встречи «Динамо» — «Волеренга» — 9 февраля в 14:00.

Прямую видеотрансляцию товарищеского матча, которую проведет YouTube-канал ФК «Динамо», смотрите в этой новости.

Напомню, что динамовцы после игры с норвежцами еще несколько дней будут тренироваться в Испании, после чего 13 февраля улетят в Грецию, где на следующий день на арене «Георгиос Караискакис» в пригороде Афин Пирее проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в предпоследнем спарринге в Марбелье «Динамо» сыграло вничью с «Мальме».

Фото ФК «Динамо»

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