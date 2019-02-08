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Выборы-2019: названо окончательное количество кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах-2019. Эту процедуру успешно прошли 44 кандидата на пост главы государства.
Последними получить сумели лидер политической партии «Разумная сила» Александр Соловьев и журналист Дмитрий Гнап.
«На сегодня процесс у нас закончился. Мы окончательно прошли по всем лицам, которые подали заявления об участии в избирательном процессе», — констатировала глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Регистрация кандидатов в президенты Украины стартовала 31 декабря 2018 года. Первым из зарегистрированных стал экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко. А вот лидеру запрещенной Коммунистической партии Петру Симоненко стать кандидатом в президенты Украины не удалось даже по суду.
Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали о роскоши и нищете кандидатов в президенты.
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