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Происшествия

Под Одессой поймали лже-американцев, находящихся в розыске

15:54 8 февраля 2019   179
Под Одессой поймали лже-американцев, находящихся в розыске
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пункте пропуска «Кучурган-авто» (на границе с Молдовой) в Одесской области вечером 7 февраля пограничники не выпустили из страны двух иностранцев, предъявивших паспорта граждан США…

«В международный пункт пропуска „Кучурган-авто“ на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль „Мерседес“ украинской регистрации с двумя пассажирами, — рассказали „ФАКТАМ“ в Южном региональном управлении Госпогранслужбы. — Они указали, что едут в Кишинев, и предоставили на проверку паспорта граждан США. Однако пограничники установили, что эти документы данным гражданам не принадлежат. При тщательном осмотре машины под пассажирским сиденьем пограничники обнаружили еще два чужих паспорта граждан США».

Выяснилось также, что иностранцы являются подозреваемыми в уголовном правонарушении, за которое предусмотрена ответственность по статье «Хулиганство» УК Украины. На них составлены протоколы. Чужие паспорта у граждан изъяты. Им отказано в пропуске через государственную границу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе в ходе спецоперации поймали диверсантов с дипломатическими паспортами.

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