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В Калуше неадекват обстрелял местную радиостанцию и ранил полицейского ножом в лицо (видео)
В Калуше стреляли по окнам офиса местной радиостанции Калуш FМ. Злоумышленника удалось задержать на месте преступления, несмотря на его сопротивление сотрудникам полиции. В результате 33-летний правоохранитель получил ножевое ранение лица и был госпитализирован.
У стен же радиостанции было обнаружено и изъято восемь гильз.
В настоящее время стрелка, которого задержали на месте преступления с охотничьим ружьем в чехле, находится в ИВС, с ним проводятся следственные действия. Уголовное производство открыто по признакам части 2 статьи 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 4 статьи 296 («Хулиганство») УК Украины.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как вооруженный ножом преступник ворвался на территорию школы в Хмельницком.
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