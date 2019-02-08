Происшествия

В Калуше неадекват обстрелял местную радиостанцию и ранил полицейского ножом в лицо (видео)

В Калуше стреляли по окнам офиса местной радиостанции Калуш FМ. Злоумышленника удалось задержать на месте преступления, несмотря на его сопротивление сотрудникам полиции. В результате 33-летний правоохранитель получил ножевое ранение лица и был госпитализирован.

У стен же радиостанции было обнаружено и изъято восемь гильз.

В настоящее время стрелка, которого задержали на месте преступления с охотничьим ружьем в чехле, находится в ИВС, с ним проводятся следственные действия. Уголовное производство открыто по признакам части 2 статьи 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 4 статьи 296 («Хулиганство») УК Украины.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как вооруженный ножом преступник ворвался на территорию школы в Хмельницком.

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