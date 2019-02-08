Деньги

Для главы "Нафтогаза" просят ежемесячную зарплату в два миллиона гривен

Наблюдательный совет государственного «Нафтогаза Украины» внес правительству предложение о продлении контракта с главой правления компании Андреем Коболевым. Размер месячного оклада ему предлагают установить на уровне 2,08 млн гривен. При этом, как следует из письма главы наблюдательного совета Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагает БизнесЦензор, инициаторы подчеркивают, что «нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта».

«Мы обращаем особенное внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета господина Коболева было в самом начале принято акционером (государством. Ред.)», — говорится в письме.

При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству «Нафтогаза» по итогам победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Кроме того, в случае увольнения по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.

Напомним, в 2018 году высокие выплаты руководства «Нафтогаза» не раз становились поводом для возмущения главы правительства Владимира Гройсмана, и в июле КМ принял решение о запрете миллионных бонусов и премий в государственных компаниях.

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