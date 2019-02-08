- 20:32 Для безопасности движения в Киеве, коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог
- 20:17 Скандал в Донецком медуниверситете набирает обороты: отчислены сотни иностранных студентов
- 20:16 Здание генконсульства России в Харькове забросали зеленкой и яйцами
- 20:12 Без результата: парламентская комиссия по расследованию нападений на активистов прекратила работу
- 19:49 Компания "повара Путина" оказалась причастна к массовому заболеванию дизентерией в детсадах Москвы
- 19:48 Биатлон в Кэнморе: где смотреть мужскую и женскую эстафеты на Кубке мира
- 19:35 Идут на рекорд: на Полтавщине двое братьев слепили снеговика высотой более 8 метров
- 19:25 ВСУ потеряли еще одного бойца на Донбассе
- 19:21 Смертельное удовольствие: дым электронных сигарет и кальяна содержит опасные вещества
- 19:20 У Путина утверждают, что ничего не знают о переговорах МИД России с Нидерландами по МН-17
Для главы "Нафтогаза" просят ежемесячную зарплату в два миллиона гривен
Наблюдательный совет государственного «Нафтогаза Украины» внес правительству предложение о продлении контракта с главой правления компании Андреем Коболевым. Размер месячного оклада ему предлагают установить на уровне 2,08 млн гривен. При этом, как следует из письма главы наблюдательного совета Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагает БизнесЦензор, инициаторы подчеркивают, что «нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта».
«Мы обращаем особенное внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета господина Коболева было в самом начале принято акционером (государством. Ред.)», — говорится в письме.
При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству «Нафтогаза» по итогам победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.
Кроме того, в случае увольнения по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.
Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.
Напомним, в 2018 году высокие выплаты руководства «Нафтогаза» не раз становились поводом для возмущения главы правительства Владимира Гройсмана, и в июле КМ принял решение о запрете миллионных бонусов и премий в государственных компаниях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 753 мм