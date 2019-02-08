Здание генконсульства России в Харькове забросали зеленкой и яйцами (видео)

Происшествия

В пятницу, 8 февраля, в центре Харькова возле здания генерального консульства России прошла протестная акция против российской агрессии в Украине.

Напомним, после захвата украинских судов в районе Керченского пролива, под консульством Российской Федерации в Харькове прошел митинг, на который горожане принесли бумажные кораблики как символы поддержки нашим морякам.

Люди с символикой «Национальных дружин» и «Правого сектора» устроили пикет и забросали консульство зеленкой и яйцами.

Как сообщает телеканал «UA Харьков», в акции приняли участие около 100 человек. В полиции называют цифру в два раза больше.

Некоторые из пикетчиков держали плакат «Оккупанты, убирайтесь домой».

По словам лидера харьковского штаба «Национального корпуса» Константина Немичева, 8 февраля в консульстве была запланирована встреча с «пророссийскими организациями» Харькова. Поэтому участники пикета пояснили, что они выступают против антиукраинской деятельности России.

В то же время правонарушений во время акции полицейские не зафиксировали.

Ранее «ФАКТЫ» писали о протестных антироссийских акциях в Киеве. В одной из них недалеко от посольства РФ, был сожжен автомобиль с дипломатическими номерами в знак протеста против захвата военными Путина украинских судов. В другой — неизвестные в знак протеста облили машины российских дипломатов фекалиями.

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