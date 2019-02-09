- 12:48 Остались жена и две дочки: в районе Авдеевки погиб боец ВСУ
- 12:37 «Испытываю страх»: музыкальный продюсер нацотбора на «Евровидение» сделал откровенное признание
- 12:23 В России истерично отреагировали на учения украинских сил ПВО вблизи Крыма
- 12:15 Поломали руку и отбили почку: выяснились новые детали зверской расправы житомирских подростков над школьницей
- 12:04 Скоропостижно скончался известный украинский журналист Олег Ныпадымка
- 11:51 Овны — охотники, а рыбы — свингеры: предпочтения в сексе у мужчин зависят от знака зодиака
- 11:49 «Динамо» — «Волеренга»: онлайн-видеотрансляция матча
- 11:42 Пойдет в баню: Алена Мозговая рассказала, как отпразднует юбилей
- 11:28 "А как же клятва Гиппократа?": в Москве фельдшер скорой помощи обокрала пациентку без сознания
- 11:17 WTA признала 18-летнюю Ястремскую лучшей теннисисткой
Навечно за Салой: «Нант» закрепил 9-й номер за погибшим футболистом (Фото, видео последнего гола)
Французский «Нант» принял решение увековечить память своего бывшего нападающего Эмилиано Салы, тело которого опознали после авиакатастрофы над Ла-Маншем.
Клуб решил вывести из обращения 9-й номер, под которым 28-летний аргентинец выступал за «канареек» с 2015 года (133 матча, 48 мячей, 13 голевых передач).
«В связи с тем, что Эмилиано Сала навсегда останется одной из легенд, написавших большую историю „Нанта“, 9-й номер, под которым он выступал, больше не используется», — говорится в сообщении.
Кроме того, билеты на ближайший домашний матч чемпионата Франции (10 февраля с «Нимом») «Нант» продает по… 9 евро.
Видео последнего гола Эмилиано Салы за «Нант»
Elimiliano Sala’s last goal. #RIPEmilianoSala #PrayForSala pic.twitter.com/AA6Jr4rWqK— (@IkonicNumber7) 8 февраля 2019 г.
«Когда ты садился в самолет, чтобы осуществить одну из своих мечт в «Кардиффе», я сел в другой, чтобы осуществить свою в Киеве!
Я не знал тебя, но… Чувствительно воспринимаю ситуацию… Выражаю соболезнования семье и друзьям", — написал в Instagram нападающий киевского «Динамо» Фран Соль.
«Мне очень грустно от этой печальной новости. Многие из нас сохраняли надежду. Обнимаю твою семью и друзей и благодарю за уважение коллег и болельщиков со всего мира. Увидимся, Эмилиано!», — откликнулся в соцсетях на трагедию легендарный Диего Марадона.
*Эмилиано с мамой
«Покойся с миром, Эмилиано Сала. Наши мысли с твоими друзьями и семьей», — выразил соболезнование знаменитый английский форвард Уэйн Руни.
«Твоя душа будет вечно сиять в моей, освещая все время, что я существую», — процитировала аргентинского музыканта Абеля Пинтоса сестра Салы.
Слова благодарности всем, кто помог их семье в организации поисков сына, выразил отец футболиста Орасио Сала.
«Все внесли свою лепту, чтобы найти его. Нам удалось добиться этого с помощью вашей поддержки. Я хочу поблагодарить всех игроков — Месси, Агуэро, Игуаина и других, которые помогли найти его. Теперь, нам остается боль», — сказал Орасио Сала в интервью аргентинским СМИ.
В память об Эмилиано Сале все матчи 24-го тура чемпионата Франции начнутся с минуты аплодисментов. С 12 голами 28-летний аргентинец по-прежнему лучший бомбардир «Нанта» и пятый бомбардир чемпионата Франции в этом сезоне…
Напомню, что Эмилиано Сала 19 января перешел из «Нанта» в «Кардифф» за рекордные для валлийского клуба 19 миллионов долларов. Подписав контракт с командой из Уэльса, нападающий вернулся во Францию на легком одномоторном самолете PA 46 Malibu, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». 21 января он на том же самолете вылетел обратно в Кардифф, но на пути в Великобританию судно пропало с радаров авиадиспетчеров (перед этим борт запрашивал экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше).
Полиция начала поисково-спасательную операцию, но вскоре прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала. Родственники футболиста начали сбор средств на частные поиски пропавшего игрока. Болельщики и известные футболисты собрали более 300 тысяч евро за два дня, и частная поисковая операция принесла результаты.
Сначала поисковики нашли на морском дне самолет, а уже в его обломках — тело, которое было опознано. Тело 59-летнего пилота Дэвида Айбботсона так и не нашли. Но семья британца уже объявила сбор средств, чтобы все-таки возобновить поиски.
Бывший инструктор, а сейчас консультирующий редактор авиационного новостного сайта Flight Global, Дэвид Лирмаунт прокомментировал трагедию.
«Пилот Айбботсон имел некоторый контроль над самолетом в момент падения. Обломки не были разбросаны на широкой площади, как обычно происходит после высокоскоростного, неконтролируемого погружения. Это говорит о том, что пилот не полностью потерял контроль над самолетом. Никто не погружает самолет в море, зная, что они идут на удар. Стараются тянуть нос вверх. Айбботсон не зашел в море с большой скоростью, с опущенным носом», — цитирует эксперта The Times.
*Обломки самолета, найденного на морском дне
Теперь «Кардифф» наверняка выплатит «Нанту» сумму трансфера аргентинца. Жестокая реальность…
А пока же, как заявил главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич, его подопечные хотят присутствовать на похоронах Эмилиано Салы в Аргентине.
*Эмилиано Сала. Футбольный мир запомнит его таким…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преданная собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения футболиста домой.
Фото Twitter ФК «Нант», AAIB, АР
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 752 мм