Навечно за Салой: «Нант» закрепил 9-й номер за погибшим футболистом (Фото, видео последнего гола)

Спорт

Французский «Нант» принял решение увековечить память своего бывшего нападающего Эмилиано Салы, тело которого опознали после авиакатастрофы над Ла-Маншем.

Клуб решил вывести из обращения 9-й номер, под которым 28-летний аргентинец выступал за «канареек» с 2015 года (133 матча, 48 мячей, 13 голевых передач).

«В связи с тем, что Эмилиано Сала навсегда останется одной из легенд, написавших большую историю „Нанта“, 9-й номер, под которым он выступал, больше не используется», — говорится в сообщении.

Кроме того, билеты на ближайший домашний матч чемпионата Франции (10 февраля с «Нимом») «Нант» продает по… 9 евро.

Видео последнего гола Эмилиано Салы за «Нант»

«Когда ты садился в самолет, чтобы осуществить одну из своих мечт в «Кардиффе», я сел в другой, чтобы осуществить свою в Киеве!

Я не знал тебя, но… Чувствительно воспринимаю ситуацию… Выражаю соболезнования семье и друзьям", — написал в Instagram нападающий киевского «Динамо» Фран Соль.

«Мне очень грустно от этой печальной новости. Многие из нас сохраняли надежду. Обнимаю твою семью и друзей и благодарю за уважение коллег и болельщиков со всего мира. Увидимся, Эмилиано!», — откликнулся в соцсетях на трагедию легендарный Диего Марадона.

*Эмилиано с мамой

«Покойся с миром, Эмилиано Сала. Наши мысли с твоими друзьями и семьей», — выразил соболезнование знаменитый английский форвард Уэйн Руни.

«Твоя душа будет вечно сиять в моей, освещая все время, что я существую», — процитировала аргентинского музыканта Абеля Пинтоса сестра Салы.

Слова благодарности всем, кто помог их семье в организации поисков сына, выразил отец футболиста Орасио Сала.

«Все внесли свою лепту, чтобы найти его. Нам удалось добиться этого с помощью вашей поддержки. Я хочу поблагодарить всех игроков — Месси, Агуэро, Игуаина и других, которые помогли найти его. Теперь, нам остается боль», — сказал Орасио Сала в интервью аргентинским СМИ.

В память об Эмилиано Сале все матчи 24-го тура чемпионата Франции начнутся с минуты аплодисментов. С 12 голами 28-летний аргентинец по-прежнему лучший бомбардир «Нанта» и пятый бомбардир чемпионата Франции в этом сезоне…

Напомню, что Эмилиано Сала 19 января перешел из «Нанта» в «Кардифф» за рекордные для валлийского клуба 19 миллионов долларов. Подписав контракт с командой из Уэльса, нападающий вернулся во Францию на легком одномоторном самолете PA 46 Malibu, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». 21 января он на том же самолете вылетел обратно в Кардифф, но на пути в Великобританию судно пропало с радаров авиадиспетчеров (перед этим борт запрашивал экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше).

Полиция начала поисково-спасательную операцию, но вскоре прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала. Родственники футболиста начали сбор средств на частные поиски пропавшего игрока. Болельщики и известные футболисты собрали более 300 тысяч евро за два дня, и частная поисковая операция принесла результаты.

Сначала поисковики нашли на морском дне самолет, а уже в его обломках — тело, которое было опознано. Тело 59-летнего пилота Дэвида Айбботсона так и не нашли. Но семья британца уже объявила сбор средств, чтобы все-таки возобновить поиски.

Бывший инструктор, а сейчас консультирующий редактор авиационного новостного сайта Flight Global, Дэвид Лирмаунт прокомментировал трагедию.

«Пилот Айбботсон имел некоторый контроль над самолетом в момент падения. Обломки не были разбросаны на широкой площади, как обычно происходит после высокоскоростного, неконтролируемого погружения. Это говорит о том, что пилот не полностью потерял контроль над самолетом. Никто не погружает самолет в море, зная, что они идут на удар. Стараются тянуть нос вверх. Айбботсон не зашел в море с большой скоростью, с опущенным носом», — цитирует эксперта The Times.

*Обломки самолета, найденного на морском дне

Теперь «Кардифф» наверняка выплатит «Нанту» сумму трансфера аргентинца. Жестокая реальность…

А пока же, как заявил главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич, его подопечные хотят присутствовать на похоронах Эмилиано Салы в Аргентине.

*Эмилиано Сала. Футбольный мир запомнит его таким…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преданная собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения футболиста домой.

Фото Twitter ФК «Нант», AAIB, АР



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