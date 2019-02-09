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- 11:17 WTA признала 18-летнюю Ястремскую лучшей теннисисткой
WTA признала 18-летнюю Ястремскую лучшей теннисисткой (видео)
Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (34-я позиция в мировом женском рейтинге) удостоена почетной награды от Женской теннисной ассоциации (WTA). Наша теннисистка стала победительницей в номинации «Прорыв месяца» в январе, набрав по итогам голосования 47%. В данной категории, которая покорилась нашей соотечественнице впервые в карьере, она опередила американок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову, а также Эшли Барти из Австралии.
На официальном Youtube-канале WTA вышел специальный ролик, посвященный достижению Даяны.
Напомню, что в январе Ястремская выиграла второй в своей карьере турнир серии WTA — юная теннисистка триумфовала в Хуахине (Таиланд), обыграв на пути к финалу экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу, а в решающем матче одолев австралийку Айлу Томлянович. А уже в начале февраля 18-летняя киевлянка дебютировала в составе сборной Украины на Кубке Федерации, обыграв в своем поединке Йоханну Ларссон из Швеции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что впервые в истории три украинские теннисистки попали в топ-35 рейтинга WTA.
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