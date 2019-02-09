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Происшествия

В одном из кафе Днепра покупали голоса избирателей (видео)

13:15 9 февраля 2019   429
выборы
Инф. «ФАКТОВ»

До выборов президента Украины еще полтора месяца, тем не менее, некоторые политические силы уже сейчас активно занялись прямым подкупом избирателей. Некоторые агитаторы не стесняются заниматься подкупом в общественных местах. Так, например, в Днепре агитаторы решили собраться в одном из городских баров в пятницу вечером и там же раздавать деньги гражданам с подходящей политической позицией.

Полицию в кафе-бар вызвал анонимный «доброжелатель». Прибывшие на место правоохранители опросили администратора, охранника заведения и пятерых посетителей. Любопытные факты вскрылись, когда полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения. Было зафиксировано, как в кафе собралась не слишком привычная аудитория — в основном пожилые женщины. Агитатор записывала их паспортные данные, а затем вручала деньги.

По данному факту возбуждено уголовное производство. За подкуп избирателей женщине-агитатору грозит штраф 1700−5100 гривен или два года исправительных работ.

Напомним, регистрация кандидатов в президенты закончилась 8 февраля. Кроме рекордного числа претендентов, выборы могут запомниться многочисленными нарушениями в процессе агитации за кандидатов.

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