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Происшествия

СБУ завела дело в связи с пропажей раритетов из Киево-Печерской лавры

15:00 9 февраля 2019   163
иконы
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Киево-Печерской лавре недосчитались нескольких ценных предметов старины, СБУ взяла расследование в свои руки. Начато уголовное производство по факту присвоения или растраты имущества (ч.3. ст. 191 Уголовного кодекса).

Ранее стало известно, что из Киево-Печерской лавры пропали десять старинных икон. Ценные объекты числились на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Затем ценности были переданы мужскому монастырю Московского патриархата. Дальнейшие следы ценных объектов потерялись. Считается, что иконы передавались в период с 1988 по 2000 годы.

Комиссия, проводившая инвентаризацию ценностей в Лавре, недосчиталась копий икон Богоматери Одигитрии, Иверской Богоматери, Владимирской Богоматери, Святого апостола Андрея. В полиции уточнили, что за все эти годы о пропаже икон никто из церковников не заявлял, а потому уголовное производство не открывалось.

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