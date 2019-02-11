Спорт

Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: расписание трансляций

Во вторник, 12 февраля, на футбольных полях Старого Света стартуют поединки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которой Украину представляют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

«Манчестер Юнайтед» на родном «Олд Траффорд» в первой дуэли 1/8 финала с «ПСЖ» попытается продлить 11-матчевую (!) беспроигрышную серию под руководством норвежского тренера Оле-Гуннара Сульшера. В гости к амбициозному «Аяксу» наведается действующий победитель Лиги чемпионов «Реал», «Порту» пройдет испытание «Ромой», а бывшая команда Андрея Ярмоленко дортмундская «Боруссия» — бывшим клубом Сергея Реброва «Тоттенхэмом».

12 февраля (вторник)

Лига Европы

«Фенербахче» — «Зенит» 18:55 «Футбол 2»

Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен» 22:00 «Футбол 1»

«Рома» — Порту" 22:00 «Футбол 2»

13 февраля (среда)

Лига чемпионов

«Аякс» — «Реал» 22:00 «Футбол 2»

«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д. 22:00 «Футбол 1»

14 февраля (четверг)

Лига Европы

«Олимпиакос» — «Динамо» 19:55 «Футбол 1»

«Шахтер» — «Айнтрахт» 22:00 «Футбол 2»

«Селтик» — «Валенсия» 22:00 «Футбол 1»

«Славия» — «Генк» 23:55 «Футбол 1»

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляции поединков «МЮ» — «ПСЖ», «Аякс» — «Реал», «Олимпиакос» — «Динамо» и «Шахтер» — «Айнтрахт».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый дорогой футболист мира не сыграет за «ПСЖ» в матчах Лиги чемпионов с «МЮ».

Фото uefa.com





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