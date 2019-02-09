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Происшествия

В Крыму к проукраинскому активисту нагрянули с обыском под предлогом расследования осквернения могил

19:15 9 февраля 2019   6
Полиция в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму российские силовики вновь устроили обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько, проживающего в селе Орехово Сакского района. Об этом он рассказал в интервью Крым.Реалии. Напомним, в декабре сотрудники ФСБ провели обыски в семьях участников украинского добровольческого батальона.

По словам Приходько, во время обыска у него изъяли украинскую символику, а также макеты немецких автоматов.

«Обыск они (силовики. — Ред.) пояснили тем, что ночью в Саках были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика. И они почему-то решили прийти ко мне», — рассказал Приходько.

После проведенного обыска его увезли в Симферополь, где переписывали все контакты с телефона и уведомили о намерении провести экспертизу всех изъятых предметов.

Напомним, главный коммунист Крыма назвал «грубейшую ошибку» Путина после аннексии полуострова.

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