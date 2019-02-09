Футболистов итальянского «Кальяри» взяли в заложники (видео)

Спорт

В субботу, 9 февраля, в Италии около 100 фермеров, протестующих из-за цен на молоко, не давали футболистам клуба серии А «Кальяри» покинуть клубную базу. Команда должна была отправиться на автобусе в аэропорт на гостевой поединок 23-го тура чемпионата страны против «Милана», но не могла сделать это из-за местных скотоводов. Протестующие прибыли к тренировочной базе и требовали от команды не играть в ближайшем матче в знак солидарности с их тяжелым положением.

C протестующими общался генеральный директор «Кальяри» Марио Пассетти, а некоторые футболисты Николо Барелла, Алессандро Дейола и Жоао Педро в знак солидарности даже повторили символический жест протеста, столкнув на землю бидон с молоком.

В итоге на помощь футболистам прибыла полиция, и после переговоров автобус команды все-таки покинул базу и прибыл к аэропорту с небольшой задержкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, матч грандов итальянской серии А завершился скандалом и сумасшедшей развязкой.

Фото Football Italia



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter