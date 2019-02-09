- 20:59 Осторожно, паркуется дама: в Киеве "одним неловким движением" разбиты сразу пять автомобилей
- 20:19 Футболистов итальянского «Кальяри» взяли в заложники
- 20:19 Два украинских моряка, находящиеся в российских застенках, заочно стали лейтенантами
- 20:14 "Что еще надо русскому человеку?": в сети ярко отреагировали на разлив спирта на российской границе
- 19:42 Известного российского актера госпитализировали с инфарктом
- 19:15 В Крыму к проукраинскому активисту нагрянули с обыском под предлогом расследования осквернения могил
- 19:00 Национальный отбор на «Евровидение-2019»: прямая трансляция
- 18:54 Чтобы получить медицинскую помощь, больному гриппом нужно преувеличить свои симптомы?
- 18:40 Дело Гандзюк: в Киеве недовольные активисты штурмовали управление полиции
- 18:04 Фейгин объяснил, почему только Трамп сможет "вытащить" украинских политузников из российских тюрем
Футболистов итальянского «Кальяри» взяли в заложники (видео)
В субботу, 9 февраля, в Италии около 100 фермеров, протестующих из-за цен на молоко, не давали футболистам клуба серии А «Кальяри» покинуть клубную базу. Команда должна была отправиться на автобусе в аэропорт на гостевой поединок 23-го тура чемпионата страны против «Милана», но не могла сделать это из-за местных скотоводов. Протестующие прибыли к тренировочной базе и требовали от команды не играть в ближайшем матче в знак солидарности с их тяжелым положением.
C протестующими общался генеральный директор «Кальяри» Марио Пассетти, а некоторые футболисты Николо Барелла, Алессандро Дейола и Жоао Педро в знак солидарности даже повторили символический жест протеста, столкнув на землю бидон с молоком.
Anche #Barella e #Deiola partecipano a modo loro alla protesta dei pastori sardi. #Cagliari pic.twitter.com/0FebrEJEp8— Mauro Cossu (@maurocossu90) 9 февраля 2019 г.
В итоге на помощь футболистам прибыла полиция, и после переговоров автобус команды все-таки покинул базу и прибыл к аэропорту с небольшой задержкой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, матч грандов итальянской серии А завершился скандалом и сумасшедшей развязкой.
Фото Football Italia
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 750 мм