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Спорт

Футболистов итальянского «Кальяри» взяли в заложники (видео)

20:19 9 февраля 2019   162
футболисты Кальяри
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 9 февраля, в Италии около 100 фермеров, протестующих из-за цен на молоко, не давали футболистам клуба серии А «Кальяри» покинуть клубную базу. Команда должна была отправиться на автобусе в аэропорт на гостевой поединок 23-го тура чемпионата страны против «Милана», но не могла сделать это из-за местных скотоводов. Протестующие прибыли к тренировочной базе и требовали от команды не играть в ближайшем матче в знак солидарности с их тяжелым положением.

C протестующими общался генеральный директор «Кальяри» Марио Пассетти, а некоторые футболисты Николо Барелла, Алессандро Дейола и Жоао Педро в знак солидарности даже повторили символический жест протеста, столкнув на землю бидон с молоком.

В итоге на помощь футболистам прибыла полиция, и после переговоров автобус команды все-таки покинул базу и прибыл к аэропорту с небольшой задержкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, матч грандов итальянской серии А завершился скандалом и сумасшедшей развязкой.

Фото Football Italia

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