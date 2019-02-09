«Реал» в мадридском дерби победил «Атлетико»: видеообзор матча

Спорт

«Реал», которому 13 февраля в Амстердаме предстоит матч плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса», в поединке 23-го тура чемпионата Испании победил в гостевом мадридском дерби «Атлетико», оставшийся на 80-й минуте в меньшинстве, — 3:1 (Каземиро, 16, Рамос, 42, с пенальти, Бэйл, 74 — Гризманн, 25).

Кстати, в конце первого тайма арбитр Хавьер Эстрада Фернандес назначил пенальти в ворота хозяев за фол Хосе Хименеса на Винисиусе Жуниоре, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), поскольку было подозрение, что фол был за пределами штрафной площадки.

Кстати, капитан «Реала» защитник Серзио Рамос после точного удара с пенальти исполнил смешной танец. А вот вышедший на замену валлийский форвард Гарет Бэйл отпраздновал свой гол (100-й в футболке «Реала»!) оскорбительным жестом, который, судя по всему, был адресован фанатам «Атлетико».

Кроме того, победа над земляками стала для мадридской команды 600-й в Ла Лиге на выезде. Королевский клуб стал первым, кому покорилась эта отметка (у «Барселоны» — 551 выигрыш в гостях, у «Атлетико» — 408).

Отмечу, что успех на «Метрополитано» позволил «Реалу» с 45 очками обойти «Атлетико» (44) подняться в турнирной таблице чемпионата Испании на второе место. У лидирующей «Барселоны» 50 пунктов и одна игра в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» в первом полуфинальном матче Кубка Испании сыграл вничью на поле «Барселоны».

Фото Twitter ФК «Реал»



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