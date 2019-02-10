Осквернили память Салы: два английских фаната задержаны полицией прямо на трибунах (фото, видео)

Спорт

Два горе-болельщика «Саутгемптона» были арестованы полицией после поединка 26-го тура чемпионата Англии против «Кардиффа» (1:2). По ходу матча на стадионе «Сент-Мэрис» они изобразили самолет, направленный в адрес фанатов валлийского клуба. Таким образом амбалы оскверняли память футболиста Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

Руководство «Саутгемптона» уже выступило с заявлением и собирается запретить этим фанатам посещать матчи клуба как минимум на три года.

«Это была тяжелая пара недель. Мы знали, что должны приехать сюда и добыть результат, хотя это было нелегко. В такие минуты многое приходит в голову. Точно знаю одно: Эмилиано Сала смотрел оттуда и радовался нашей победе», — сказал после матча капитан «Кардиффа» Сол Бамба.

Кстати, в память о погибших игроки «Кардиффа» вышли на встречу в футболках с изображениями футболиста Эмилиано Салы и пилота самолета Дэвида Айбботсона, а также с нанесенными на форму желтыми нарциссами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский «Нант» навечно закрепил 9-й номер за погибшим футболистом Эмилиано Салой.

Фото PA



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