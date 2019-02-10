«МанСити» с двумя голевыми пасами Зинченко забил шесть мячей «Челси»: видеообзор матча

Спорт

Программу второго игрового дня 26-го тура чемпионата Англии на стадионе «Этихад» завершала дуэль грандов «Манчестер Сити» и «Челси», которым 24 февраля предстоит сыграть на «Уэмбли» в финале Кубка английской лиги. Прямо скажем, гости репетицию провалили.

Уже в первом тайме «Сити», в составе которого всю встречу провел полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, забил четыре безответных мяча (четыре удара в створ — четыре гола!). При этом перед вторым точным ударом «горожан» аргентинцу Серхио Агуэро удачно ассистировал именно Зинченко, отличившийся еще одним ассистом и во втором тайме.

В итоге команда Хосепа Гвардиолы унизила подопечных Маурицио Сарри — 6:0 (Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56, с пенальти, Гендоган, 25), вернув себе лидерство в премьер-лиге.

После финального свистка шокированный главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прошел мимо Пепа Гвардиолы в подтрибунное помещение и не пожал ему руку.

Отмечу, что для Агуэро хет-трик в ворота «Челси» стал 11-м в английской премьер-лиге (третьим в сезоне!), и по этому показателю бывший зять Диего Марадоны догнал знаменитого голеадора Алана Ширера. Счастливый мяч, который рефери в шутку решил припрятать, аргентинец забрал себе на память.

Кстати, «Челси» не проигрывал так крупно во всех турнирах с апреля 1991 года, когда уступил «Ноттингем Форест» Брайана Клафа (0:7) и финишировал в сезоне на 11-м место.

В свою очередь, «Ливерпуль», уступающий «Сити» лишь по дополнительным показателям (у команды Клоппа одна игра в запасе), прервал серию из двух ничьих (с «Лестером» и «Вест Хэмом»), забив на родном «Энфилд Роуд» три безответных мяча «Борнмуту».

Продолжает преследование дуэта лидеров «Тоттенхэм», не без труда одолевший в Лондоне «Лестер». Кстати, при счете 1:0 в поединке произошел забавный эпизод. На 60-й минуте в составе гостей на замену вышел бомбардир Джейми Варди, который сразу же направился пробивать пенальти, назначенный в ворота «шпор». Но первым же касанием мяча поразить ворота «Тоттенхэма» форвард не смог, проиграв дуэль французскому голкиперу Уго Льорису.

До десяти матчей довел свою беспроигрышную серию в премьер-лиге при норвежском специалисте Оле-Гуннаре Сульшере «Манчестер Юнайтед» (девять побед!), разгромивший в гостях «Фулхэм» — 3:0. Перед визитом во Францию на поединок плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ» манкунианцы застолбили за собой место в топ-четверке.

Положение лидеров: 1. «Манчестер Сити» — 65 очков (27 матчей); 2. «Ливерпуль» — 65 (26); 3. «Тоттенхэм» — 60 (26); 4. «МЮ» — 51 (26); 5. «Арсенал» — 50 (26); 6. «Челси» — 50 (26).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хет-трик Агуэро помог «МанСити» повторить достижение 82-летней давности.

Фото Getty Images

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