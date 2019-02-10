В Кременчуге 15-летняя школьница зарезала отчима: первые подробности

Происшествия

10 февраля после обеда в одной из квартир многоэтажного дома по улице Вадима Пугачева в Кременчуге Полтавской области разыгралась трагедия.

- В это время вся семья была в сборе, и находилась на кухне, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко. — Между членами семьи, по словам соседей, частенько возникали конфликты — они не раз слышали перебранку между ними. Сегодня между 35-летним отчимом и его 15-летней падчерицей ссора возникла из-за денег. Девочка якобы хотела жить на «широкую ногу», но взрослые не могли дать того, чего она хотела. В качестве последнего аргумента школьница схватила лежавший на столе кухонный нож и ударила им мужчину в область сердца. Ранение оказалось смертельным. До приезда «скорой», которую вызвала мама девочки, пострадавший скончался.

Наряд полиции, подъехавший по вызову медиков к дому, задержал малолетнюю убийцу на выходе с подъезда. Она созналась в совершенном преступлении. Поскольку уголовная ответственность в нашей стране наступает с 14 лет, предстоящие 8−12 лет девочка может провести в изоляции от общества.

С ее мамой тоже работает следствие. К женщине не меньше вопросов, чем к ее дочери.

Как сообщали «ФАКТЫ», в поселке городского типа Овидиополь Одесской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 35-летней местной жительнице. Убийцей оказался отец женщины.

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