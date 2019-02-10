- 23:55 Супрун рассказала украинцам, как снизить уровень холестерина
- 23:32 «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 23:31 Задел маленького ребенка: под Киевом маршрутчик силой вытолкал подростка из автобуса
- 23:17 Плюс три прихода: на Буковине общины УПЦ МП перешли в единую поместную церковь
- 22:55 Полетели камни с неба: оккупанты устроили крымчанам новые проблемы
- 22:09 «Олимпиакос» перед приездом «Динамо» проиграл команде Шахова и Хачериди: видеообзор матча
- 22:08 Как для скота: вскрылись шокирующие сведения о выпечке хлеба в России
- 21:39 Биатлон в Кэнморе: спринтерские гонки на Кубке мира отменены из-за 31-градусного мороза
- 21:38 На Донбассе в очереди на блокпосту умер мужчина
- 21:32 «Мотор» обыграл в Лиге чемпионов сильнейший клуб Германии
В Кременчуге 15-летняя школьница зарезала отчима: первые подробности
10 февраля после обеда в одной из квартир многоэтажного дома по улице Вадима Пугачева в Кременчуге Полтавской области разыгралась трагедия.
- В это время вся семья была в сборе, и находилась на кухне, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко. — Между членами семьи, по словам соседей, частенько возникали конфликты — они не раз слышали перебранку между ними. Сегодня между 35-летним отчимом и его 15-летней падчерицей ссора возникла из-за денег. Девочка якобы хотела жить на «широкую ногу», но взрослые не могли дать того, чего она хотела. В качестве последнего аргумента школьница схватила лежавший на столе кухонный нож и ударила им мужчину в область сердца. Ранение оказалось смертельным. До приезда «скорой», которую вызвала мама девочки, пострадавший скончался.
Наряд полиции, подъехавший по вызову медиков к дому, задержал малолетнюю убийцу на выходе с подъезда. Она созналась в совершенном преступлении. Поскольку уголовная ответственность в нашей стране наступает с 14 лет, предстоящие 8−12 лет девочка может провести в изоляции от общества.
С ее мамой тоже работает следствие. К женщине не меньше вопросов, чем к ее дочери.
Как сообщали «ФАКТЫ», в поселке городского типа Овидиополь Одесской области мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 35-летней местной жительнице. Убийцей оказался отец женщины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 747 мм