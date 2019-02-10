«Олимпиакос» перед приездом «Динамо» проиграл команде Шахова и Хачериди: видеообзор матча

Спорт

В воскресенье, 10 февраля, оппонент киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» (14 февраля — игра в Пирее, 21 февраля — в Киеве) потерпел поражение в матче чемпионата Греции на поле принципиального соперника ПАОКа, спасшись от разгрома лишь на последних минутах поединка, — 1:3 (Поденсе, 88 — Виейринья, 3, Бисесвар, 20, Акпом, 82).

Проигрыш в Салониках команде Евгения Шахова (вышел в «основе» и играл до 53-й минуты) и Евгения Хачериди (экс-динамовца не было даже в заявке хозяев на поединок) увеличил отставание «Олимпиакоса» от лидирующего ПАОКа до девяти очков.

«Олимпиакос»: Са, Кутрис, Вукович, Торосидис, Сиссе, Натхо (Камара, 66), Фортунис (Хассан, 76), Христодулопулос (Диаш, 46), Гильерме, Каштелу, Герреро.

Кстати, между игрой с «Динамо» в Пирее и встречей в Киеве «Олимпиакос» ждет еще одна нелегкая битва в чемпионате Греции — 17 февраля на своем стадионе против АЕКа нашего Дмитрия Чигринского, отстающего от команды Педру Мартинша на пять очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперник «Динамо» оштрафован УЕФА на 90 тысяч евро.

Фото Twitter ФК ПАОК



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